Primer trailer de 'The Morning Show': Apple junta a Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell en su nueva serie original

Poco a poco, pasito a pasito, Apple TV+ empieza a ofrecernos vistazos de sus primeras series. Hace unos meses pudimos ver el vibrante tráiler de su drama espacial 'For all Mankind' y ahora nos ha presentado el teaser de 'The Morning Show', el drama protagonizado por Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell.

Un primer teaser en el que la cámara nos va llevando por los pasillos y despachos de la redacción de 'The Morning Show', un programa presentado por los personajes de Aniston y Carell y que será el centro de este drama que seguirá el "detrás de las cámaras" de un magacín de actualidad como este.

Con un estreno programado para ser una de las puntas de lanza del servicio de Apple TV+ en su lanzamiento este próximo otoño, 'The Morning Show' tiene ya un encargo de dos temporadas de diez episodios cada una con Kerry Ehrin ('Bates Motel', 'Parenthood') ejerciendo de showrunner y Michael Ellenberg como creador.

Como curiosidad, decir que la serie marca el regreso a televisión en un papel importante tanto de Steve Carell como de Jennifer Aniston, quienes han estado navegando por el cine desde la conclusión de 'The Office' y 'Friends' respectivamente.