Vibrante tráiler de 'For All Mankind': así es la serie espacial del creador de 'Battlestar Galactica' para Apple

Apple todavía no ha anunciado la fecha de lanzamiento de su plataforma de streaming, pero eso no quita para que aumente las expectativas de sus potenciales clientes hacia lo que está por llegar. Ahora ha presentado el tráiler de 'For All Mankind', una serie que propone una versión alternativa de la carrera espacial.

Creada por Ronald D. Moore, la mente detrás de la última y aclamada versión de 'Battlestar Galactica', Matt Wolpert y Ben Nedivi, 'For All Mankind' parte de la idea de que Estados Unidos perdió la batalla contra la Unión Soviética por llegar a la luna, alargando así sine die la carrera espacial.

El reparto

Joel Kinnaman, Michael Dorman, Sarah Jones, Shantel VanSanten, Wrenn Schmidt y Jodi Balfour lideran el reparto principal de la serie, con Eric Ladin, Arturo Del Puerto y Rebecca Wisocky dando vida a personajes recurrentes en 'For All Mankind'.

Al no tener fecha aún Apple TV+, tampoco se sabe cuándo podremos ver 'For All Mankind'. Se espera que sea antes de finales de año, pero la compañía ha preferido mantener la incógnita al respecto.