Tráiler de 'Celebrity Bake Off': Esperanza Aguirre, Chenoa y Esty Quesada se ponen "manos a la masa" en el reality de Amazon que se estrena en diciembre

Cuando Cuatro estrenó en 2019, 'Bake Off España' fue un poco flor de un día. La adaptación española del celebérrimo formato británico no tuvo demasiada suerte así que ahora viene Amazon Prime Video a intentar dar una segunda oportunidad con la versión de famosos: 'Celebrity Bake Off', que llegará a la plataforma el 16 de diciembre y ya tenemos tráiler.

Presentado por Paula Vázquez y Brays Efe, el programa reunirá a doce rostros célebres en una competición de ver quién es el mejor repostero a lo largo de diez episodios. Clara Villalón y Frédéric Bau serán los jueces expertos.

Los doce concursantes que participarán en esta primera edición serán James Rhodes, Chenoa, Esperanza Aguirre, Andrés Velencoso, Soraya, Adriana Torrebejano, Yolanda Ramos, Pablo Rivero, Eduardo Iturralde González, Paula Gonu, Joan Capdevila y Esty Quesada.

Con 'Masterchef Celebrity' terminando su andadura en TVE parece un momento propicio para seguir viendo a famosos haciendo sus pinos cocineros. Resultará refrescante, eso sí, que cada episodio dure menos de una hora.