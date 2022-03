Tráiler de 'La ciudad es nuestra': el creador de 'The Wire' regresa a Baltimore en su nueva miniserie policíaca para HBO con Jon Bernthal

David Simon, el creador de 'The Wire', regresa al mundo criminal y policíaco de Baltimore con 'La ciudad es nuestra' ('We Own This City'), una nueva miniserie que HBO Max estrenará en nuestro país el próximo 26 de abril (al día siguiente que en EE.UU, como es habitual). Y ya tenemos un primer y extenso teaser tráiler.

Un adelanto en el que podemos comprobar que, en esta ocasión, vamos a tener el 'The Shield' de la ciudad de la costa este, explorando la corrupción policial, la guerra contra las drogas y el auge y caída de la Fuerza Especial de Rastreo de Armas del Baltimore PD.

Jon Bernthal es la cabeza de cartel de la serie, que cuenta en su reparto con Wunmi Mosaku, Jamie Hector, McKinley Belcher III, Darrell Britt-Gibson, Josh Charles, Dagmara Domińczyk, Rob Brown, Don Harvey, David Corenswet, Larry Mitchell, Ian Duff, Delaney Williams y Lucas Van Engen.

Con el director de 'El método Williams'

George Pelecanos y David Simon ('The Deuce') crean y escriben esta miniserie que está basada en el libro del periodista del Baltimore Sun Justin Fenton. Reinaldo Marcus Green, director de 'El método Williams', dirige.

Treat Williams, Gabrielle Carteris, Tray Chaney, Domenick Lombardozzi, Thaddeus Street, Jermaine Crawford, Nathan E. Corbett, Chris Clanton, Anwan Glover, Bobby Brown, Michael Salconi, Susan Rome, Kim Tuvin y Maria Broom son algunas de las estrellas invitadas que aparecerán en 'La ciudad es nuestra'.