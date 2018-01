Tráiler de 'Dundee: The Son of a Legend Returns Home', la secuela de 'Cocodrilo Dundee' que nadie esperaba

En Hollywood es cada vez más difícil mantener el secreto alrededor de cualquier película que se esté preparando, pero de vez en cuando hay alguien que lo consigue y nos deja a todos sin saber muy bien cómo reaccionar. El último en hacerlo ha sido Danny McBride con 'Dundee: The Son of a Legend Returns Home', la inesperada y sorprendente secuela de 'Cocodrilo Dundee' cuya existencia acabamos de conocer gracias al lanzamiento de su tráiler.

'Dundee: The Son of a Legend Returns Home' parte de la idea de que Michael Dundee se ha perdido en la selva australiana y solamente hay alguien capacitado para dar con él: el hijo americano que nadie sabía que había tenido. Bueno, lo de estar preparado para ello es un decir, ya que él se ha criado en una ciudad y no posee las habilidades que hicieron famoso a su padre, pero eso no va a impedir que se lance a la aventura.

Otro detalle esencial sobre 'Dundee: The Son of a Legend Returns Home' es que se ha confirmado el regreso de Paul Hogan para dar vida al mítico protagonista de las tres primeras entregas. Eso sí, han pasado ya dieciséis años desde el estreno de 'Cocodrilo Dundee en Los Ángeles' ('Crocodile Dundee in Los Angeles') y él cuenta actualmente con 78 años, así que no sé si estará para muchos trotes.

Por ahora toca conformarnos con un primer adelanto que rinde homenaje a una de las escenas más celebradas de la primera parte. Más allá de lo ya comentado poco se sabe sobre ella, ya que ni siquiera la página web oficial desvela gran cosa sobre la película. Bueno, que se estrena este próximo verano, así que ya tendremos tiempo para saber más sobre 'Dundee: The Son of a Legend Returns Home' hasta entonces.

