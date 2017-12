Tráiler de 'El rey de la polca': Jack Black estafa a sus fans en la nueva comedia de Netflix

Netflix siga apostando con fuerza por el séptimo arte. En el mundo de las series hace ya tiempo que se convirtieron en un referente, pero con las películas lo están teniendo mucho más complicado para lograrlo. No ayuda que en su catálogo no abunden precisamente las grandes propuestas, y es que por ahora se están centrando mucho más en tener cantidad que calidad. Ahora nos presentan el tráiler de 'El rey de la polca' ('The Polka King'), la nueva comedia protagonizada por Jack Black y basada en una curiosa historia real.

'El rey de la polca' está basada en el documental 'The Man Who Would Be Polka King', el cual contaba la historia de Jan Lewan, una sensación del mundo de la polka que logró convencer a muchos de sus seguidores para invertir su dinero en un Esquema Ponzi. El timo acabó descubriéndose, provocando así su caída. Una llamativa elección para hacer una comedia, pero ojo al tráiler, que no pinta nada mal.

Maya Forbes y Wally Wolodarsky, la pareja de guionistas detrás de 'Un rockero de pelotas' ('The Rocker') y 'Tu mejor amigo' ('A Dog's Purpose') se ha encargado tanto de escribir como de dirigir 'El rey de la polca'. Si esos precedentes no os motivan demasiado, quizá sea necesario señalar también que Wolodarsky también estuvo detrás de varios episodios de las cuatro primeras temporadas de 'Los Simpson' como el centrado en Krusty y su padre o aquel en el que los trabajadores de la central nuclear pierden el seguro dental...

Junto a Jack Black, que en breve también estrena la sorprendente secuela de 'Jumanji', también veremos a Jenny Slate, Jason Schwartzman, Vanessa Bayer o Jacki Weaver. Actores con talento para acompañar al gran protagonista de la función. Además, Netflix mantiene su costumbre de hacer públicos los adelantos pocos antes del lanzamiento de la película. En esta ocasión solamente tendremos que esperar hasta el 12 de enero para poder ver 'El rey de la polca'.