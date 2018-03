Tráiler de la temporada 2 de 'Santa Clarita Diet': Drew Barrymore vuelve como la zombi más divertida de Netflix

En febrero de 2017 se estrenaba 'Santa Clarita Diet', la nueva comedia televisiva de Victor Fresco, también creador en su momento de la reivindicable 'Better Off Ted'. Por mi parte, no disfruté demasiado con su primera temporada, pero confío en que sus responsables hayan sabido corregir los fallos del pasado en una segunda temporada de la que Netflix acaba de lanzar su tráiler.

La familia formada por Sheila (Drew Barrymore), Joel (Timothy Olyphant) y Abby (Liv Hewson) tendrá que aprender a convivir con el cada vez más avanzado deterioro físico de la primera. A fin de cuentas ella se ha convertido en una zombi -aunque prefieren no usar esa palabra- y además de alimentarse de carne humana también tiene que hacer frente al hecho de que su cuerpo está empezando a descomponerse, ¿encontrarán alguna solución a este grave problema?

En los algo más de dos minutos que dura el avance ya podemos comprobar que las señas de identidad de 'Santa Clarita Diet', empezado por su peculiar sentido del humor y acabando por la generosa utilización del gore, siguen ahí. La cuestión ahora está en ver si Fresco sabrá cómo combinarlo todo de una forma más satisfactoria, ya que en la primera temporada lo único que realmente llegaba a funcionar era el trabajo de Barrymore y Olyphant.

Para lograrlo 'Santa Clarita Diet' contará en un segunda temporada con varias apariciones especiales como, que se sepa, las de Joel McHale, Maggie Lawson, Gerald McRaney y Zachary Knighton, siendo además de esperar que el personaje interpretado por Natalie Morales en la primera gane importancia. Podremos comprobarlo el próximo 23 de marzo, fecha en la que Netflix estrenará los diez episodios de los que consta la segunda temporada.