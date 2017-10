Focus Features acaba de presentar el primer tráiler de 'Phantom Thread', la esperada nueva película de Paul Thomas Anderson con Daniel Day-Lewis. Es la segunda colaboración entre ambos después de 'Pozos de ambición' ('There Will Be Blood') y la última película del actor, que ya ha anunciado su retirada con sólo 60 años.

La historia de 'Phantom Thread' está ambientada en los años 50, en el glamur del Londres de posguerra. El prestigioso diseñador Reynolds Woodcock y su hermana Cyril están en el centro de la moda británica, vistiendo a la realeza, a la alta sociedad y a estrellas de cine con un estilo distintivo. Las mujeres entran y salen de la vida de Woodcock, aportando inspiración y compañía al decidido soltero. Pero todo cambia conoce a Alma...

La joven y tenaz mujer pronto se convierte en una presencia esencial en su vida, como su musa y su amante. Antes controlada y planificada, la cuidada existencia como sastre del protagonista es completamente perturbada por el amor.

La producción de 'Phantom Thread' se ha mantenido en el mayor secretismo posible, de hecho hasta este mes no se reveló cuál sería el título oficial. Al parecer, la película está basada en la vida de Charles James, conocido como el primer gran modisto de Estados Unidos.

Cabe señalar que, además del guion y la puesta en escena, Anderson ha decidido ocuparse de la dirección de fotografía por primera vez en su carrera. Para la labor musical ha vuelto a contar con Jonny Greenwood, su compositor en 'Pozos de ambición', 'The Master' y 'Puro vicio' ('Inherent Vice').

Más abajo podemos ver el primer póster. Lesley Manville, Vicky Krieps, Camilla Rutherford, Jane Perry y Richard Graham, entre otros, completan el reparto de la película, que se estrena el 25 de diciembre. Todo un regalo de Navidad para los cinéfilos.

En Espinof | Paul Thomas Anderson, el rey de los videoclips, ahora con Radiohead