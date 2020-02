Tráiler de 'Esta mierda me supera': la serie de Netflix parece 'Carrie' dentro de una película de John Hughes

Sophia Lillis, la que fuera Beverly en la adaptación de 'IT' (2017-2019) de Andy Muschietti aparece, como en aquella, completamente llena de sangre, corriendo en mitad de una calle desierta, en el tráiler de 'Esta mierda me supera' (i'm not Okay With This, 2020) para introducir un tono mucho más amable en el resto del tráiler, que parece que avecina un nuevo título adolescente de Netflix, hasta que la joven empieza a experimentar poderes paranormales.

'Carrie' + 'La chica de rosa'

Algo que, además del baño de sangre, tiene en común con 'Carrie', otra joven adolescente que no se lleva bien con su madre y que descubre que tiene poderes telequinéticos, una constante propia de la obra de Stephen King. 'Esta mierda me supera' está basada en una novela gráfica de Charles Forsman y ha sido dirigida por Jonathan Entwistle, responsable 'The End of the F *** ing World'.

Sophia Lillis, se reencuentra aquí con Wyatt Oleff, el Stan de 'It', que aquí hace de un personaje muy diferente, pero que también se llama Stanley. Además, los productores de 'Stranger Things', Dan Cohen y Shawn Levy, también han formado parte de la producción en colaboración con 21 Laps.

En la sinopsis se relata que" "Sidney, una chica de 15 años desapegada que guarda muchos secretos, incluyendo el hecho de que está enamorada de su mejor amigo, tiene problemas para superar la muerte de su padre, y que tiene superpoderes que parece no poder controlar". La serie constará de ocho episodios de 30 minutos, y junto a Lillis y Oleff tendremos a Stanley Barber, Sofia Bryant, Kathleen Rose Perkins, Aidan Wojtak-Hissong y Richard Ellis.