Tráiler de 'Mrs. America': Cate Blanchett se enfrenta a las feministas en una de las miniseries más esperadas del año

Ya avisamos hace unos días que era una de las miniseries esperadas de este año y el tráiler no hace sino dar cimientos a esta afirmación. Ya tenemos el tráiler de 'Mrs. America', la miniserie de FX (FX on Hulu) que llegará a la plataforma el próximo 15 de abril.

La guerra del feminismo

Cate Blanchett protagonizará la serie poniéndose en la piel de Phyllis Schlafly, famosa política y activista estadounidense que se convirtió en una de las principales voces en la campaña contra la ratificación de la enmienda de igualdad de derechos en la constitución. Claro, un papel que es todo lo contrario a la imagen que tenemos de la actriz.

Ojo, además, al reparto de la serie, ya que junto a Blanchett se encontrarán Uzo Aduba, Sarah Paulson, Rose Byrne, Margo Martindale, Elizabeth Banks, James Marsden, Tracey Ullman, etc. que se pondrán en la piel de algunas de las feministas más conocidas de la época: desde Gloria Steinem (Byrne) hasta Shirley Chisholm (Aduba), entre otras.Detrás del guion de 'Mrs. America' se encuentra Dahvi Waller, guionista y productor de series como 'Mad Men', con la cual ganó un Emmy en 2011, y 'Halt and Catch Fire'. La serie todavía no está anunciada en España y, a pesar de ser un perfil muy HBO España, con la próxima llegada de Disney+ (cuya matriz es propietaria tanto de FX como de la mayoría de Hulu), no me extrañaría que cayera en la nueva plataforma.