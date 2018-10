Tráiler de la temporada 2 de 'Runaways': los superhéroes adolescentes de Marvel por fin se dan a la fuga

Puede que, dentro de todas las series de Marvel que hemos podido ver en los últimos doce meses, 'Runaways' haya acabado siendo de la más decepcionantes. Un comienzo bastante flojo y una trama que, durante los diez episodios de la primera temporada, no terminaba de arrancar del todo. Sin embargo, admito que tengo curiosidad por ver si la temporada 2 de la serie logra mejorar en este sentido.

Hulu acaba de publicar el primer teaser trailer de la temporada 2 de 'Runaways' que, de momento, parece que sí que han tomado nota y por lo menos se ve algo de huída (que por algo se llama así la serie) y enfrentamiento con los padres (que ya vimos al final de la temporada 1).

La temporada 2 de 'Runaways' constará de trece episodios que Hulu estrenará de golpe el 21 de diciembre. Curiosa medida ya que la primera temporada se "emitió" a ritmo semanal. HBO España no ha confirmado, todavía, cuándo llegará la serie a nuestro país, pero imaginamos que será el mismo día.

He de reconocer que una adaptación de los Runaways era una de las que más ganas tenía de ver, ya sea en televisión o en cine. Lástima que Josh Schwartz y Stephanie Savage no supieran darle, al menos en su primera temporada, la garra y el gancho que necesitaban para interesarme con unos episodios demasiado "prólogo". A ver si esta temporada me convence más.

PD. Y, mientras, seguimos a la espera que llegue por estos lares 'Capa y Puñal', que por lo que he leído está bastante bien