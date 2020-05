Tráiler de 'The King of Staten Island', el regreso de Judd Apatow sobre la vida de Pete Davidson

'The King of Staten Island' es una especie de comedia amarga semibiográfica sobre la vida del actor Pete Davidson durante los años que estuvo viviendo en Staten Island, proyectándose en la vida de un chico marcado por la muerte de su padre durante el 11-S. Tras un planteamiento de estreno en cines, finalmente llegará a VOD el próximo 12 de junio de la mano de Universal Pictures, por la situación del coronavirus. Supone el retorno a la dirección de Judd Apatow.

Lidiando con el trauma

A lo largo de su carrera, Pete Davidson ha sido muy abierto con las tragedias a las que se ha tenido que enfrentar en su vida y ahora busca de nuevo hacer reír y reflexionar con 'The King of Staten Island', también una pequeña vuelta a las raíces para Judd Apatow, que vuelve a las comedias stoner sobre hombres inmaduros, pero con algo más de profundidad. En la vida real el padre de Davidson fue bombero y murió durante los atentados del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas en Nueva York.

Según la sinopsis oficial:

Scott (Davidson) ha sido inmaduro desde que su padre bombero murió cuando él tenía siete años. Ahora ha llegado a la mitad de sus 20 sin conseguir nada, y el sueño de convertirse en un artista del tatuaje parece estar fuera de su alcance. Mientras su ambiciosa hermana menor (Maude Apatow) va a la universidad, Scott todavía vive con su madre, una enfermera de emergencias agotada (Marisa Tomei) y pasa sus días fumando hierba, saliendo con sus colegas: Oscar (Ricky Velez), Igor (Moises Arias) y Richie (Lou Wilson), y en secreto con su amiga de la infancia Kelsey (Bel Powley).

Pero cuando su madre comienza a salir con un bombero llamado Ray (Bill Burr), desencadena una cadena de eventos que obligarán a Scott a lidiar con su dolor y dar sus primeros pasos tentativos para avanzar en la vida. La película también está protagonizada por Steve Buscemi como Papa, un veterano bombero que toma a Scott bajo su tutela, y Pamela Adlon como la ex esposa de Ray, Gina.

Acompañado de Marisa Tomei, Steve Buscemi y Pamela Adlon, el cómico Pete Davidson se perfila como productor y guionista del film, un cambio que podría dar pistoletazo a su carrera en el cine, más allá de su papel en Saturday Night Live. El estreno en plataformas de Video on Demand de 'The King of Staten island' será el próximo 12 de junio.