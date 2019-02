Tráiler de ‘The Professor and the Madman’: Mel Gibson y Sean Penn protagonizan su primera película juntos

El parto de 'The Professor and the Madman', el debut en la dirección de Farhad Safinia, que vuelve a reunirle con Mel Gibson tras haber firmado el guión de la excepcional 'Apocalypto' en el año 2006 no ha sido, que digamos, rápido e indoloro. La película terminó de rodarse en 2016 y, desde entonces, ha estado en la nevera esperando a su lanzamiento, no sin antes haber pasado por algún que otro proceso judicial entre el propio Gibson y Voltage Films por hacerse con el control de la producción.

Finalmente, la sangre no ha terminado llegando al río y unos dos años después recibimos el primer tráiler del filme, ambientado a mediados del siglo XIX y en el que se narra el origen y la creación del Oxford English Dictionary a través de los ojos de su artífice Sir James Augustus Henry Murray, interpretado por un Mel Gibson que lleva dede 1998 intentando sacar adelante el proyecto.

Si por algo destaca este avance, además de por un diseño de producción y una ambientación que anticipan una calidad más que notable, es por un reparto descomunal en el que constan nombres como Sean Penn, Natalie Dormer, Jeremy Irvine o Ioan Gruffudd. Un reclamo más que sólido para invitarnos a seguir muy de cerca el anuncio de una fecha de estreno definitiva, aún sin concretar, pero que se espera que llegue a lo largo de este año.