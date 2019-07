Tráiler de 'Untouchable': las víctimas de Harvey Weinstein hablan en el documental sobre el escándalo que ha transformado Hollywood

Tras la revolución del nuevo Hollywood de los setenta no se recordaba nada parecido. Harvey Weinstein se convertía en el padrino del cine y en el cazatalentos número uno del mundo. Desde mediados de los noventa, no había producción interesante que no pasara por sus manos. Todo se vino abajo cuando la verdad salió a la luz. Ahora 'Untouchable' lo cuenta todo.

El precio de la fama

Weinstein ha pasado de ser un magnate visionario y genial a ser el acosador, abusador, violador y extorsionista más grande de la industria. Ahora que es público su modus operandi, varias víctimas de sus malas artes recopilan sus testimonios en un documental que no dejará indiferente a nadie.

Dirigido por Ursula Macfarlane, bajo la producción de los responsables de títulos como 'Man on Wire' o 'Searching for Sugar Man' o 'Tres idénticos desconocidos', es un testimonio sincero, y por momentos doloroso, sobre sus métodos y los daños colaterales, relatado a través de sus víctimas, de sus ex compañeros de trabajo, de universidad, amigos de la infancia o periodistas.

Sus declaraciones revelan cómo el magnate adquiere y consolida su poder durante décadas. Muchos de ellos hablan de esto ante una cámara por primera vez y a buen seguro que todo lo que cuentan explicará muchas carreras abandonadas, perdidas o sin rumbo.

'Untouchable' llegará a nuestras pantallas el próximo 13 de septiembre con muchas ganas de dar todo tipo de detalles más o menos esperados de un magnate que lo tuvo todo y no supo gestionarlo.