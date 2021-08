Tráiler de 'We Need to Do Something': la sensación de terror en Tribeca 2021 promete una caja de Pandora de espantos y máxima tensión

La compañía independiente especializada en terror IFC Midnight ha presentado un tráiler oficial de un nuevo y misterioso thriller de terror titulado 'We Need to Do Something', dirigido por el cineasta Sean King O'Grady en el que es su debut cinematográfico. Se presentó en Tribeca a principios de este año cosechando grandes críticas gracias a su concepto minimalista, con una gran tormenta apocalíptica y una familia atrapada por esta en su casa.

Una pieza de cámara llena de horrores

La Sinopsis completa de 'We Need to Do Something':

“Después de que Melissa y su familia buscan refugio de una tormenta, quedan atrapados. Sin señales de rescate, las horas se convierten en días y Melissa se da cuenta de que ella y su novia Amy podrían tener algo que ver con los horrores que amenazan con destrozar a su familia, y al mundo entero, aparte. Pero eso no es todo ... Hay algún otro tipo de fuerzas malignas extrañas acechando, lo que hace que las cosas se vuelvan aún más aterradoras ya que permanecen atrapadas allí durante días".

Esta adaptación de la novela del autor de terror Max Booth III, se estrenó inicialmente en el Festival de Cine de Tribeca y también se presentó en el Outfest de Los Ángeles a principios de este verano. Descrita en estos festivales como una "Caja de Pandora de horrores" parece que tiene un poco de Stephen King, terror psicológico y un carrusel de cosas extrañamente aterradoras que suceden dentro de la casa.

'We Need to Do Something' está protagonizada por Sierra McCormick, Pat Healy, Vinessa Shaw, John James Cronin y Lisette Alexis. El autor de la novela, Max Booth III también escribió el guión mientras David Chapdelaine creó la música y Jean-Philippe Bernier es el director de fotografía. Se estrenará en los cines de EE. UU. y VOD a través de IFC Films el 3 de septiembre de 2021, ha sido seleccionada en Sitges 2021.