Trailers de 'The Flash', 'Arrow', 'Supergirl', 'Gotham' y más series de DC en la Comic-Con 2017

Más allá de la 'Liga de la Justicia' y del salvaje tráiler que Warner nos brindó ayer durante el panel centrado en la película, dirigida a cuatro manos por Zack Snyder y Joss Whedon, los superhéroes de Detective Comics ajenos al supergrupo por excelencia continúan su imparable periplo por la pequeña pantalla.

De nuevo, la San Diego Comic Con 2017 nos deja una buena retahíla de avances de las nuevas temporadas de series DC ya consolidadas como 'Arrow' o 'The Flash', así como de la debutante 'Black Lightning'; material que recopilamos a continuación para tener a nuestros superhéroes bajo control sin que se nos escape una sola fecha de estreno.

'The Flash' (Cuarta temporada)

¿Cuándo se estrena? El 10 de octubre en The CW

¿Qué nos espera? Han pasado seis meses desde que Barry Allen desapareciese en la Speed Force y, poco a poco, las cosas han vuelto a la normalidad en Central City. Obviamente, las cosas no iban a permanecer tranquilas por mucho tiempo, y la llegada de The Thinker —Neil Sandilands—, su mano derecha The Mechanic —Kim Engelbrecht—, el caza recompensas Breacher —Danny Trejo—, y Elongated Man —sin intérprete confirmado— volverá a poner patas arriba el universo del Velocista Escarlata.

'Arrow' (Sexta temporada)

¿Cuándo se estrena? El 12 de octubre en The CW

¿Qué nos espera? Después de terminar la quinta temporada por todo lo alto, haciendo volar por los aires con una buena dosis de explosivos la isla de Lian Yu. Sabemos que Oliver y su hijo pudieron librarse de la detonación, así como Slade Wilson, Black Canary y Black Siren pero, ¿qué hay del resto de personajes? La incógnita está en el aire; no obstante, lo que si sabemos es que el querido Anatoly Knyazev estará de vuelta junto al actor Michael Emerson —'Perdidos'— en un misterioso papel por confirmar.

'Supergirl' (Tercera temporada)

¿Cuándo se estrena? El 9 de octubre en The CW

¿Qué nos espera? Melissa Benoist vuelve a ponerse en la piel de Kara Zor-El —o Kara Danvers, como ustedes prefieran— en una tercera temporada de 'Supergirl' que promete una aproximación más oscura a las aventuras de la prima de Superman. Junto a ella, Yael Grobglas y Carl Lumbly llegan a la serie para dar vida a la villana Psi y al padre del Detective Marciano respectivamente. ¿Se resolverán incógnitas planteadas al final de la segunda temporada como el destino de Mon-El y quién fue el otro enviado a la Tierra desde Krypton antes de su destrucción?

'Legends of Tomorrow' (Tercera temporada)

¿Cuándo se estrena? El 10 de octubre en The CW

¿Qué nos espera? Después de vencer a Eobard Thawne y su Legion of Doom, nuestro atípico grupo de héroes dejaron el espacio-tiempo hecho trizas dando lugar a infinidad de anacronismos que deberán devolver a sus líneas temporales en la nueva temporada. La premisa, el tono y la inmensa cantidad de posibilidades que ofrece este disparate argumental son de lo más apetecibles. En cuanto al reparto, Wentworth Miller y Arthur Darvill repiten como el Captain Cold y Rip Hunter, mientras que Neal McDonough tendrá más trabajo habiendo alcanzado su personaje Damien Darhk el estatus de personaje habitual.

'Black Lightning' (Primera temporada)

¿Cuándo se estrena? A mediados de 2018 en The CW

¿Qué nos espera? Aunque 'Black Lightning' no haya siquiera iniciado el rodaje de su episodio piloto, la gente de CW nos ha enseñado en su panel de la Comic-Con este clip en el que han mezclado momentos estrella de sus series existentes con varios vídeos de las pruebas conceptuales de su futuro show protagonizado por Cress Williams. Junto a él, Damon Gumpton y James Remar se encargarán de acompañar al superhéroe como aliado y mentor respectivamente. No hay mucho más destacable, más allá de que podemos esperar unos valores de producción que encajan a la perfección en el estándar de la compañía.

'Gotham' (Cuarta temporada)

¿Cuándo se estrena? El 28 de septiembre en FOX

¿Qué nos espera? Antes de que comience el material promocional de la cuarta temporada, el vídeo de FOX que podéis ver sobre estas líneas recapitula en unos cuatro minutos montados a la perfección todos los arcos de los personajes que han recorrido las calles de Gotham durante los tres últimos años. Un resumen que eleva las expectativas puestas sobre los nuevos capítulos hasta límites insospechados, recordándonos que el nacimiento del Caballero Oscuro está germinando y es cada vez más inminente. Los villanos, verdaderos reclamos de la serie, recibirán una nueva incorporación a su plantel con Crystal Reed —'Teen Wolf'—, que interpretará a Sophia Falcone.