Tras triunfar con 'American Horror Story' y 'American Crime Story', esta nueva antología promete anotar todo un touchdown... y aquí está su tráiler y fecha de estreno

Y aquí tenemos la nueva antología de la franquicia de Ryan Murphy "American Story". Después de triunfar con 'American Horror Story' y su docena de temporadas y con 'American Crime Story', el guionista, productor y director ya tiene a punto de caramelo su próxima serie: 'American Sports Story', de la que ya podemos ver un tráiler.

El primer sujeto de esta antología será el fallecido futbolista (americano) Aaron Hernandez, encarnado para la ocasión por Josh Andrés Rivera. A lo largo de los diez episodios de esta temporada 1 ahondaremos en el auge, caída y luces y sombras del deportista, que fue detenido en 2013 por el asesinato, el año anterior, de Odin Lloyd.

Curioso, de hecho, que decidan comenzar esta antología así debido a que la temporada 1 de 'American Crime Story' se centró en el caso de O.J. Simpson. Eso sí, por lo visto en este adelanto, parece que vamos a tener una visión global: la identidad, familia, la carrera, el crimen, el suicidio y su posterior legado.

Auge y caída del deportista

En el reparto principal nos encontramos junto con Rivera a Patrick Schwarzenegger como Tim Teboy, Lindsay Mendez como Tanya Singleton, Tony Yazbeck como Urban Meyer, Jake Cannavale como Chris, Catfish Jean como Bo Wallace, Jayles Barron como Shayanna Jenkins, Tamy Blanchard como Terri Hernandez, Ean Castellanos como DJ Hernandez, Thomas Sadoski como Brian Murphy, Norbert Leo Butz como Bill Belichick, entre otros.

Con fecha de estreno programada en EEUU para el 17 de septiembre (una semana antes que 'Grotesquerie'), 'American Sports Story: Aaron Hernandez' está basado en el podcast del The Boston Globe 'Gladiator: Aaron Hernandez and Football Inc.'. La serie está creada por Stuart Zicherman.

En Espinof | Las mejores series de 2024

En Espinof | La inquietante historia real detrás de 'Vigilante'