Tráiler de 'DOS': la directora de 'El fotógrafo de Mauthausen' cambia de tercio con un turbio thriller experimental

Después de sorprender a propios y extraños con el potente drama 'El fotógrafo de Mauthausen', que además sirvió para reafirmar a Mario Casas como mucho más que una simple cara bonita gracias a su papel como Francesc Boix, la directora y productora catalana Mar Targarona ha decidido cambiar radicalmente de tercio con su nuevo largometraje, que se estrenará bajo el título de 'DOS'.

Definida como un thriller experimental, la cinta, embotellada en un único espacio y cuyo tráiler podéis ver bajo estas líneas, parte de una premisa tan turbia como interesante: un hombre y una mujer —interpretados por Marina Gatell y Pablo Derqui— despiertan desnudos en una habitación unidos por el abdomen mediante una cirugía sin tener la más remota idea de cómo han llegado allí. Si el planteamiento os ha llamado la atención, atentos al avance porque no tiene desperdicio.

Un proyecto difícil de levantar

Como cabría esperar de una propuesta tan particular, 'DOS', coescrita a seis manos entre Cuca Canals, Mike Hostench y Christian Molina, no fue un proyecto fácil de levantar, no cosechando demasiados apoyos ni en organismos públicos ni en cadenas de televisión hasta que Netflix adquirió los derechos de emisión. Así ha hablado la propia Targarona sobre ello:

"Ha sido un proyecto difícil de levantar, el guion lleva en mi mesa desde 2012. Creí que tras el éxito de 'El Fotógrafo de Mauthausen' sería más fácil encontrar financiación, pero es un proyecto arriesgado, con una premisa que intimida a televisiones,instituciones e intérpretes por igual. Gracias a la valentía de Marina y Pablo he podido plasmar esta historia en la pantalla".

Respecto a la apuesta creativa de 'DOS', la cineasta ha dicho lo siguiente:

"Me gusta describirla como un thriller experimental. Es una película acerca de la dualidad del ser humano. Dos personajes opuestos que descubren que se parecen más de lo que creen. Con esta premisa he querido explorar y trabajar con los actores distintos estadios emocionales y la forma de ir de uno a otro de forma orgánica".

'DOS', rodada durante tres semanas en Navarra con un equipo reducido y aislado para asegurar unas estrictas medidas de seguridad, llegará a Netflix en una fecha aún por determinar, estando previsto un estreno en salas que se realizará en función a la progresión de la pandemia.