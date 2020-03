¡Encerrados! Las 19 mejores películas ambientadas en un sólo escenario

Dicen que "menos es más", y esta máxima, como la inmensa mayoría de las que se nos pueden venir a la cabeza, es aplicable al séptimo arte. En manos de buenos guionistas y directores, una única localización, un puñado de personajes y un concepto medianamente inteligente pueden convertirse en un largometraje sin nada que envidiar a producciones de una mayor envergadura logística.

En la lista que os traigo a continuación, os propongo un repaso a 19 películas embotelladas de diferentes épocas, géneros y estilos que demuestran que calidad y escala no son conceptos relacionados entre sí.

'Locke' (2013)

Dirección: Steven Knight

Reparto: Tom Hardy, Olivia Colman, Ruth Wilson, Andrew Scott, Ben Daniels, Tom Holland

Decía Jean-Luc Godard que, para hacer una película, lo único que se necesita es una chica y una pistola. Pues bien, Steven Knight sólo necesitó un BMW, un manos libres y el gigantesco talento de Tom Hardy para dar forma a uno de los ejercicios más estimulantes y lúcidos de su año. Imprescindible tanto por su inteligencia técnica y logística como por su calado emocional.

Critica en Espinof: 'Locke', la peor noche de su vida

'Cube' (1997)

Dirección: Vincenzo Natali

Reparto: Maurice Dean Wint, Nicole de Boer, Nicky Guadagni, David Hewlett, Andrew Miller, Wayne Robson

Podríamos definir 'Cube' como el ejercicio de ciencia ficción minimalista por excelencia. Haciendo gala de un diseño de producción especialmente lúcido, Vincenzo Natali encerró a seis personajes en una estructura compuesta por habitaciones cúbicas interconectadas entre sí para crear a un thriller que más de veinte años después de su estreno continúa tan fresco y sorprendente como el primer día.

'La huella' ('Sleuth', 1972)

Dirección: Joseph L. Mankiewicz

Reparto: Laurence Olivier, Michael Caine, Alec Cawthorne, John Matthews, Eve Channing, Teddy Martin

El listado de nombres implicados en este largometraje son suficiente indicativo de la inmensa calidad que atesora esta joya del cine británico. Con dirección de Joseph L. Makiewicz, interpretaciones de dos titanes como Laurence Olivier y Michael Caine, y guión de Anthony Shaffer, 'La huella' brinda un magnífico cóctel de subgéneros y tonos y casi imposible confinado en una mansión. ¡Buen viaje, polichinela!

'El club de los cinco' ('The Breakfast Club', 1985)

Dirección: John Hughes

Reparto: Emilio Estévez, Judd Nelson, Ally Sheedy, Anthony Michael Hall, Molly Ringwald

Aunque no sea un especial devoto del filme, es totalmente comprensible que 'El club de los cinco' terminase convirtiéndose en un referente de la comedia adolescente y en un clásico de culto del cine de los años ochenta. Puede que no destaque por sus valores cinematográficos, ni tan siquiera interpretativos, pero el encanto de sus protagonistas, carne de icono pop, continúa valiendo su peso en oro.

Crítica en Espinof: 'El club de los cinco', A puerta cerrada

'The Man From Earth' (2007)

Dirección: Richard Schenkman

Reparto: David Lee Smith, John Billingsley, Ellen Crawford, William Katt, Annika Peterson, Richard Riehle

En ocasiones, la mejor ciencia ficción no necesita de conceptos visuales de gran escala para reventar cabezas, y el mejor ejemplo de esto lo podemos encontrar en 'The Man From Earth'; una clase magistral de dramaturgia en la que la palabra es el mejor efecto especial que podamos imaginar. Alucinante.

Crítica en Espinof: 'Jerome Bixby´s The Man from Earth', creyendo lo increíble

'Doce hombres sin piedad' ('12 Angry Men', 1957)

Dirección: Sidney Lumet

Reparto: Henry Fonda, Lee J. Cobb, Jack Warden, E.G. Marshall, Martin Balsam, Ed Begley, John Fiedler

Por mucho que cueste creerlo, '12 hombres sin piedad', una de las mejores obras de la historia del séptimo arte, es una ópera prima. Sidney Lumet debutó de la mano de Henry Fonda en este apasionante drama judicial en el que el espacio podría considerarse como un personaje más. El empleo de las ópticas y la evolución del angular al teleobjetivo para incrementar la sensación de claustrofobia progresivamente continúan siendo materias dignas de estudio.

Crítica en Espinof: '12 hombres sin piedad', juicios y prejuicios

'La ventana indiscreta' ('The Rear Window', 1954)

Dirección: Alfred Hitchcock

Reparto: James Stewart, Grace Kelly, Thelma Ritter, Raymond Burr, Judith Evelyn, Wendell Corey

El maestro del suspense no necesita salir de una habitación para mantenernos clavados frente a la pantalla durante un par de horas. En su clásico 'La ventana indiscreta', la habitación del fotógrafo L.B. Jefferies se convierte en el escenario perfecto para alimentar la paranoia y la sospecha en un relato asfixiante, opresivo y con unos niveles de tensión aún hoy difíciles de igualar.

Crítica en Espinof: Alfred Hitchcock: 'La ventana indiscreta', el punto de vista

'La soga' ('Rope', 1948)

Dirección: Alfred Hitchcock

Reparto: James Stewart, John Dall, Farley Granger, Cedric Hardwicke, Joan Chandler, Douglas Dick

Con 'La soga', Alfred Hitchcock no sólo hizo gala de su inmejorable mano para gestionar la intriga, construir atmósferas y dar vida a personajes memorables; también exhibió un enorme músculo técnico al articular el relato bajo la forma de un —falso— plano secuencia que marcó un antes y un después. Magnífica.

Crítica en Espinof: Alfred Hitchcock: 'La soga', el plano secuencia

'Enterrado' ('Buried', 2010)

Dirección: Rodrigo Cortés

Reparto: Ryan Reynolds

Precisamente de Alfred Hitchcock se disfrazó nuestro Rodrigo Cortés en esa pequeña joya titulada 'Enterrado' —no hay más que echar un vistazo a sus títulos de crédito para percatarse de la reverencia al maestro—. Ryan Reynolds, un guión redondo, unas cuantas piezas de madera, un móvil y un mechero son todos los mecanismos que necesitó el director orensano para hacer funcionar como un reloj a una de las mejores películas españolas de la última década.

Crítica en Espinof: 'Buried (Enterrado)', Rodrigo Cortés da una lección de cine

'El resplandor' ('The Shining', 1980)

Dirección: Stanley Kubrick

Reparto: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers, Barry Nelson, Philip Stone

El hotel Stanley, ubicado en el Parque nacional de las Montañas Rocosas, se transformó en el aterrador hotel Overlook bajo la dirección de Stanley Kubrick en esta excepcional adaptación del clásico literario de Stephen King. Una laberíntica maraña de pasillos, escaleras y habitaciones reconvertida en una auténtica pesadilla para la malograda familia Torrance de la que parece imposible escapar.

Crítica en Espinof: Stanley Kubrick: 'El resplandor'

'Coherence' (2013)

Dirección: James Ward Byrkit

Reparto: Emily Baldoni, Maury Sterling, Nicholas Brendon, Elizabeth Gracen, Alex Manugian

El director y guionista James Ward Byrkit tiró de colegas y de un par de cámaras Canon 5D Mk II para dirigir esta delicia sci-fi que bien podría pasar por un episodio —de los buenos— de 'La dimensión desconocida'. Unas cuantas pautas para los actores —no había un guión al uso— y cinco días de rodaje fueron suficientes para moldear uno de esos largometrajes que se disfrutan más cuando se ven por segunda vez.

Crítica en Espinof: 'Coherence', un juguete endiabladamente entretenido

'La cosa, el enigma de otro mundo' ('The Thing', 1982)

Dirección: John Carpenter

Reparto: Kurt Russell, Wilford Brimley, Keith David, David Clennon, Richad Dysart, Donald Moffat

Muchos la consideran la obra magna de John Carpenter —en lo que a mi respecta, ese título le corresponde a 'En la boca del miedo'—, pero lo que es innegable es que 'La cosa' es una de las mejores películas de todos los tiempos, independientemente de su género. Si el encierro prolongado en una estación de investigación aislada ya puede fomentar la paranoia, imaginad sumarle temperaturas bajo cero y una criatura extraterrestre que puede ocultarse en cualquiera de tus compañeros sin que te percates de ello...

Crítica en Espinof: Ciencia-ficción: 'La cosa', de John Carpenter

'Moon' (2009)

Dirección: Duncan Jones

Reparto: Sam Rockwell, Kaya Scodelario, Matt Berry, Malcolm Stewart, Benedict Wong

Lo de Duncan Jones y 'Moon' es uno de esos casos que se ajustan a la expresión popular que habla de "llegar y besar el santo". El debut del realizador británico, pese a su cariz austero y minimalista, extrae oro de la interpretación principal de Sam Rockwell, de su preciso diseño de producción y de un tono mohíno y desangelado que pone la guinda en este apetecible pastel en clave sci-fi.

Crítica en Espinof: 'Moon', la odisea de un fantástico Sam Rockwell

'Paranormal Ativity' (2007)

Dirección: Oren Peli

Reparto: Katie Featherston, Micah Sloat, Amber Armstrong, Mark Fredrichs, Randy McDowell, Ashley Palmer

Es posible que 'Paranormal Activity' sea, hasta la fecha, la gran revolución del cine de terror del siglo XXI. Una fórmula que, sin inventar la rueda, dio un nuevo sentido y vida al found footage y que, sobre todo, abrió nuevas puertas a una industria que vio posible ganar toneladas de dinero a partir de inversiones irrisorias. Unas cuantas cámaras de vídeo, un par de sustos bien calculados, relleno a cascoporro, y el éxito está asegurado... o no.

'Pontypool' (2008)

Dirección: Bruce McDonald

Reparto: Stephen McHattie, Lisa Houle, Georgina Reilly, Hrant Alianak, Rick Roberts, Boyd Banks

Como habréis visto, la cantidad de grandes hitos del séptimo arte que he incluido en la lista hasta el momento es enorme. Pese a ello, puede que el filme al que guarde más cariño de todos los mencionados sea 'Pontypool'; una inteligente vuelta de tuerca al relato zombi embotellada entre las cuatro paredes —y la pecera— de un estudio radiofónico en la que el uso de la palabra y la vozarrona de Stephen McHattie son las verdaderas protagonistas.

Crítica en Espinof: 'Pontypool', la noche de los charlatanes

'Calle Cloverfield 10' ('10 Cloverfield Lane', 2012)

Dirección: Dan Trachtenberg

Reparto: Mary Elizabeth Winstead, John Goodman, John Gallagher Jr., Suzanne Cryer, Douglas M. Griffin

Otro debutante que dejó alucinados a propios y extraños con su ópera prima fue Dan Tratchenberg, y lo hizo a partir de un guión magnífico y lleno de giros demenciales firmado a seis manos por Damien Chazelle, Josh Campbell y Matthew Stuecken, de unas interpretaciones viscerales —John Goodman está para enmarcar—, y de un término medio entre el thriller hitchcockiano y el espectáculo marca de la casa Abrams. Genial.

Crítica en Espinof: 'Calle Cloverfield 10', monstruosa maniobra de marketing

'El juego de la sospecha (Cluedo)' ('Clue', 1985)

Dirección: Jonathan Lynn

Reparto: Eileen Brennan, Tim Curry, Madeline Kahn, Christopher Lloyd, Lesley Ann Warren, Michael McKean

Tomando como referentes el juego de mesa Cluedo y la divertidísima comedia policiaca 'Un cadáver a los postres', Jonathan Lynn se disfrazó de Agatha Christie en este whodunnit que se aprovecha de los clichés del subgénero —mansión victoriana incluida— y de un reparto que parece estar pasándoselo en grande para ponerlos al servicio del entretenimiento más desenfadado.

Crítica en Espinof: Cine en el salón. 'El juego de la sospecha (Cluedo)', diez negritos a los postres

'Examen' ('Exam', 2009)

Dirección: Stuart Hazeldine

Reparto: Luke Mably, Adar Beck, Chris Carey, Gemma Chan, Nathalie Cox, John Lloyd Fillingham

Nunca una entrevista de trabajo había resultado tan tensa. Con 'Examen', Stuart Hazeldine debutó en el largometraje encerrando a un grupo de candidatos a hacerse con un empleo en una prueba totalmente imprevisible. Puede que caiga en excesivos subrayados y que llegue un momento en que la sobresaturación de giros más o menos sorpresivos termine resultando disparatada, pero ofrece una hora y media de diversión e intriga dignas de alabanza.

'El hoyo' (2019)

Dirección: Gustav Möller

Reparto: Jakob Cedergren, Jessica Dinnage, Omar Shargawi, Johan Olsen, Maria Gersby

Cerramos nuestro compendio de largometrajes embotellados con la última joya de la ciencia ficción española: 'El hoyo', dirigida por Galder Gaztelu-Urrutia y ganadora del premio a la mejor película en la última edición del Festival de Sitges. Una fuerte carga sociopolítica, un diseño de producción excelente, acción, comedia, suspense y una dramaturgia para enmarcar se dan la mano en un filme quijotesco en múltiples aspectos.

Crítica en Espinof: 'El hoyo'. Un minimalista ejercicio sci-fi capaz de remover estómagos y conciencias