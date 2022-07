Vuelve 'JoJo's Bizarre Adventure': Netflix lanza un espectacular tráiler para confirmar por fin la fecha de estreno de los siguientes capítulos de 'Stone Ocean'

El anime de 'Stone Ocean' se está haciendo más largo que un día sin pan, y no porque lleve chorrocientos capítulos, si no porque desde que Netflix lanzó los 12 primeros episodios de la Parte 6 de 'JoJo's Bizarre Adventure' va a pasar casi un año hasta que podamos retomar la historia.

La buenísima noticia es que la espera está ya cerca de acabar, y la plataforma por fin ha confirmado la fecha de estreno para la siguiente tanda de capítulos, y lo ha hecho con un nuevo tráiler lleno de nuevos adversarios para Jolyne Cujoh.

Enemigos por docenas

'Stone Ocean' aterrizó en Netflix el 1 de diciembre de 2021 y nos dejó con un cliffhanger bastante gordo mientras Jolyne trataba de salvar a su padre, Jotaro Kujo. Además de tratar de sobrevivir dentro de la Prisión Green Dolphin, las cosas no es que se vayan a poner más fáciles para Jolyne y su grupo, si no que no tendremos por delante bastantes combates antes de poder frustrar los planes del padre Pucci.

Si la Parte 6 de 'JoJo's Bizarre Adventure' ya nos había dado algunos usuarios de Stand de lo más peculiares, pero el tráiler ya nos va anticipando para nuevos enemigos con poderes de todo tipo. Y sí, la sombra de DIO es larguísima y los Joestar no tienen manera de librarse de él por mucho que pasen los años.

Todavía no se ha confirmado de cuántos capítulos en total constará la adaptación de 'Stone Ocean', pero la tanda de los 13 a los 24 llegará a Netflix el próximo 1 de septiembre de una tacada. Si seguimos la estela de las anteriores temporadas y teniendo en cuenta el material original, es posible que tengamos unos 48 divididos en cuatro partes... ahora solo queda cruzar los dedos para que no pasen tantos meses hasta la siguiente actualización.