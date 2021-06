'Yo nunca': el tráiler de la temporada 2 de la comedia adolescente de Netflix aborda la gran decisión de Devi

No sabéis bien las ganas repentinas de que sea ya 15 de julio para poder ponerme en maratón la temporada 2 de 'Yo nunca' ('Never Have I Ever'). La serie creada por Mindy Kaling y Lang Fisher vuelve ese día y desde Netflix han lanzado ya el primer tráiler de estos nuevos episodios.

Comenzando justo después del giro del final de la temporada 1, Devi (Maitreyi Ramakrishnan) tendrá entre manos el tomar una decisión: estar con Ben (Jaren Lewinson), que "saca su lado intelectual" o con Paxton (Darren Barnett), "su lado cachondo". Todo un triángulo amoroso que ella cree que podrá salir bien.

Eso sí, también vemos la irrupción en el instituto de una nueva chica (Megan Suri) que despertará los recelos de Devi. Suri se incorpora a esta temporada 2 junto a Tyler Álvarez, Common, Utkarsh Ambudkar y P.J. Byrne. Estos se incorporan al elenco principal que completan Poorna Jagannathan, Richa Moorjani, Ramona Young y Lee Rodriguez.

Estrenada el año pasado, 'Yo nunca' fue una sorpresa bastante agradable de esas que apenas tuvo promoción por parte de Netflix. Bastante divertida, tierna, con corazón y que además logra explorar las capas que hay más allá de la lozana vida de la muchacha y sus amigas.