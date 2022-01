'Anatomía de Grey' tendrá temporada 19: el longevo drama médico renueva tras asegurar la continuidad de Ellen Pompeo en la serie

Asiduos a los pasillos del Grey Sloan Memorial Hospital, buenas noticias: ABC ha anunciado la renovación de 'Anatomía de Grey' ('Grey's Anatomy') por una temporada 19. Una noticia que ha sido posible después de que el estudio blindase la renovación del contrato de Ellen Pompeo para continuar en la serie.

La actriz, de hecho, ha expresado en más de una ocasión su deseo por dar por finiquitado el drama médico, consciente de que es una figura clave en las negociaciones para mantener la serie en el aire (y se demostró el pasado mayo con renovación de última hora). Así que, una vez renegociado el contrato (presuntamente con nuevo aumento de sueldo), la nueva temporada tiene luz verde.

Así, básicamente de unos años a esta parte, cada temporada de la serie se vive con la incertidumbre de si pasará de ahí. De momento, no sabemos si la temporada 19 de 'Anatomía de Grey' será la última ya que la decimoctava está todavía en desarrollo, por lo que habrá que estar atentos. Kris

Pompeo no será la única en regresar a los nuevos episodios ya que también se ha confirmado la presencia de Chandra Wilson y James Pickens Jr. No sabemos si el resto sobrevivirá (no sería la primera vez que en pro del impacto se cargan a algún personaje).

Pero, de momento, el reparto principal de esta temporada lo conforman Kevin McKidd (Owen), Camilla Luddington (Jo), Kim Raver (Teddy), Caterina Scorsone (Amelia), Kelly McCreary (Maggie), Jake Borelli (Levi), Chris Carmack (Link), Richard Flood (Cormac), Antony Hill (Winston) y Scott Speedman (Nick).