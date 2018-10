'Annabelle 3' tendrá un fichaje de lujo: los Warren regresan en la nueva película de la muñeca diabólica

Esta mañana arrancamos con la noticia más esperada por la nave del misterio: el matrimonio formado por Ed y Lorraine Warren estará en ‘Annabelle 3’.

El cada vez más expandido Universo Conjuring (también conocido como Warrenverse) necesitaba otra dosis de matrimonio cazafantasmas para intentar no repetir demasiado la jugada de la gallina de los huevos de oro sin que se note demasiado la sutura. Por eso mismo, la pareja formada por los estupendos Patrick Wilson y Vera Farmiga han sido reclutados para la tercera entrega de Annabelle.

No le salió mal la jugada a James Wan cuando decidió abrir la veda de los sustos de toda la vida con una puesta en escena por encima de la media al sacarse de la chistera ‘Expediente Warren: The Conjuring’, una película que parece que ha estado con nosotros toda la vida pero que no tiene más de cinco años. Apenas 20 millones de presupuesto que alcanzaron una recaudación de más de 300 millones.

Claro, desde entonces, y con la excepción (a medias) de su secuela, la puesta en escena fue haciéndose a un lado para que los sustos de toda la vida ocupasen todo el espacio. Tras dos películas sobre la muñeca Annabelle y otra de la monja aquella que asomó la cabeza por fuera del cuadro en las pelis de los Warren, llega la hora de una tercera entrega de Annabelle, que en su segunda parte ofreció un simpático american gothic tan eficaz como inesperado.

Gary Dauberman, un tío capaz de escribir títulos tan dispares como ‘Ciénaga Diabólica’ o las dos entregas de ‘It’ debutará en la dirección con esta esperada (seguro que alguien la espera con muchas ganas) nueva entrega del mal llamado Warrenverse. Pero eso os lo aclaramos otro día.