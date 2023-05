Ben Affleck sufre uno de los mayores fracasos de su carrera con la nueva película de ciencia ficción dirigida por Robert Rodriguez

Ben Affleck acaba de sufrir uno de los mayores fracasos de su carrera con 'Hypnotic', la nueva película de ciencia ficción dirigida por Robert Rodriguez. Para que os hagáis una semana, en su primer fin de semana en los cines de Estados Unidos ha ingresado aún menos de lo que consiguió en un su momento 'Una relación peligrosa', la desastrosa película que protagonizó junto a Jennifer Lopez hace 20 años que se considera uno de los mayores fracasos de la historia.

Batacazo sin paliativos

'Hypnotic' ha debutado en las salas norteamericanas con una pírrica recaudación de 2,35 millones de dólares, unos datos alarmantes de por sí, pero aún más graves si tenemos en cuenta que su presupuesto es de 65 millones de dólares. Por volver a la comparación con 'Una relación peligrosa', el último largometraje de Martin Brest empezó su andadura con 3,75 millones y su coste fue de 54 millones -aunque algunas fuentes lo elevan hasta 75-.

Parece evidente que 'Hypnotic' está condenada a ser uno de los grandes fracasos del año, ya que necesitaría mejorar mucho su funcionamiento fuera de Estados Unidos para que exista alguna posibilidad de ser rentable. Y sería el segundo fracaso en cines de este año para Affleck, pero con 'Air' existía la excusa de que su lanzamiento en salas no dejaba de ser una maniobra por parte de Amazon para elevar el perfil de la película antes de su llegada al catálogo de Prime Video.

Alice Braga, J. D. Pardo, Hala Finle,y Dayo Okeniyi, Jeff Fahey, Jackie Earle Haley y William Fichtner acompañan a Affleck al frente del reparto de 'Hypnotic'. Su historia gira alrededor de un detective que investigar un misterio asociado a la desaparición de su hija y a un misterioso programa del gobierno. Además, también investigar varios atracos de alto nivel.

La crítica no ha sido nada amable con la película -apenas tiene un 24% de críticas positivas en RottenTomatoes y un 32 sobre 100 en MetaCritic-, pero eso no ha sido impedimento para que otros títulos arrasen en taquilla. 'Hypnotic' no ha tenido la misma suerte'.

Por el momento se desconoce cuándo podrá verse 'Hypnotic' en España. Lo único seguro es que en nuestro país no tendrá que competir de forma directa con la estupenda 'Guardianes de la Galaxia 3', que este fin de semana sigue al frente de la taquilla de Estados Unidos con cifras de récord.

En Espinof | 11 películas de 2022 que fracasaron injustamente en cines y merece la pena recuperar en streaming