Bill Murray rompe su silencio sobre la acusación de comportamiento inapropiado: "Hice algo que me pareció divertido y no se interpretó así"

Hace unos días saltaba la sorpresa al anunciarse la paralización del rodaje de 'Being Mortal', el primer largometraje dirigido por Aziz Ansari, debido al comportamiento inapropiado de Bill Murray en el set del rodaje. El legendario actor ha roto ahora su silencio sobre lo sucedido, expresándose además optimista sobre la posibilidad de que todo se arregle.

Quiere redimirse

El protagonista de 'Atrapado en el tiempo' se ha pronunciado al respecto en una charla con CNBC, donde ha comentado que "las cosas cambian y los tiempos cambian, por lo que es importante para mí averiguarlo. Y creo que lo más importante es que sea lo mejor para la otra persona. Lo he pensado, y si no es lo mejor para la otra persona, no importa lo que pase conmigo", apuntando además lo siguiente:

Hice algo que me pareció divertido y no se interpretó así. La compañía, el estudio de cine, quería hacer lo correcto, así que querían comprobarlo todo, investigarlo. y por eso pararon la producción. Pero a partir de ahora, estamos hablando y tratando de hacer las paces. Creo que ahí es donde está el verdadero problema, entre nuestra paz. Ambos somos profesionales. Nos gusta el trabajo del otro. Nos gustamos, creo, y si no puedes llevarte bien y confiar el uno en el otro, no tiene sentido seguir trabajando juntos o hacer una película.

Murray no quiso aclarar con quién tuvo el incidente, pero desde Deadline aclaran que parece ser que no provino de Ansari ni de Seth Rogen. Por su parte, Searchlight no hace declaraciones sobre investigaciones en marcha, pues todavía se está intentando dilucidar qué sucedió exactamente. Eso sí, el inolvidable Peter Venkman de 'Los Cazafantasmas' se mostró dispuesto a hacer los esfuerzos que sean necesarios para ajustarse a la sensibilidad de nuestros días:

Hay cachorros muy tristes que no puedes aprender más. No quiero ser ese perro triste y no tengo intención de ello. Lo que me haría más feliz sería ponerme las botas y que los dos volviéramos a trabajar y fuéramos capaces de confiar el uno en el otro.