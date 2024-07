El cameo de 'Deadpool y Lobezno' que todos pensábamos que no veríamos jamás: "Creí que lo había perdido para siempre"

Atención: este artículo tiene spoilers importantísimos de una de las apariciones sorpresa de 'Deadpool y Lobezno'. Si no has visto la película, te recomiendo no leerlo. Avisado quedas.

En el año 2014, el futuro de los X-Men en Fox parecía más emocionante y prometedor que nunca: 'Días del futuro pasado' había dado nuevas alas a la franquicia y el público no parecía cansarse de los mutantes de Marvel. En este panorama, Channing Tatum fichó por la saga para interpretar a Gámbito en una película en solitario después de su accidentado debut en 'X-Men Orígenes: Lobezno' con la cara de otro actor, Taylor Kitsch. Todos sabemos ahora que la cinta nunca jamás se hizo.

El cameo que nunca llegó a existir

Por eso la aparición de Tatum en 'Deadpool y Lobezno' se sintió tanto como una redención: por fin el actor tenía su papel añorado, aunque solo fuera durante quince minutos en los que pudimos ver su arte con las cartas y las explosiones.

En su cuenta de Instagram, el actor le ha agradecido a Ryan Reynolds la posibilidad de ajustar cuentas con Marvel y poder dejar marchar el proyecto en paz.

"Puedo decir que no hay nadie que me haya apoyado en esta industria más que Ryan Reynolds. Creí que había perdido a Gambito para siempre. Pero luchó por mí y por Gambito. Se la debo, posiblemente para siempre. Porque ahora no estoy seguro cómo puedo hacer algo que signifique para él lo mismo que esto ha significado para mí."

"Te quiero, colega. Todas las cosas pasan por una razón. Estoy muy agradecido por estar en esta película. En mi opinión es una obra maestra, y simplemente significa felicidad. Estaba literalmente chillando en el cine."

Tatum, además, recuerda que fue él el primero en hacer un acercamiento al actor: "Hace diez años me senté entre el público cuando Ryan enseñó sus primeras imágenes de 'Deadpool' al mundo y creo que corrí al backstage justo al terminar, le vi, le abracé y le dije 'Joder, lo has hecho, tío'. Es perfecta". No hay ninguna amistad como la amistad made in Hollywood.

