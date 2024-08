Channing Tatum aún aspira a protagonizar una película de Gambito, y ya se lo ha dejado caer a Marvel Studios. "Le rezo a Dios"

"Eso espero. De tu boca a los oídos de Dios. Escríbelo en la existencia, amigo. Por favor". Estas son las palabras con las que Channing Tatum respondió a la gente de Variety durante la premiere de su nuevo largometraje 'Parpadea dos veces' cuando se le preguntó si, después de tantos años, vería materializado su deseo de protagonizar una película en solitario de Gambito.

Tatum juegas sus cartas

Su reciente cameo como el mutante marvelita en 'Deadpool y Lobezno' parece haber lanzado un pequeño halo de esperanza sobre un Tatum que vio frustrado su proyecto de largometraje en 2019, cuando Disney compró Fox. Por aquél entonces, muchos títulos que se estaban cocinando en el difunto estudio quedaron en el tintero, pero el actor no ha perdido el optimismo diez años después de la puesta en marcha de su 'Gambit'.

De hecho, ha dejado caer que ya ha comentado a la gente de Marvel Studios que, tras pensar haber perdido para siempre la oportunidad de enfundarse el traje de X-Men, sigue queriendo lanzar cartas y hablar con su acento tróspido de Luisiana en el MCU. La decisión final queda en manos de Iger, Feige... y Dios.

"Por supuesto que lo he dicho. Llevo diciendo que quiero hacerla durante los últimos 10 años. Está en las manos de Bob Iger y Kevin Feige. Le rezo a Dios".

No seré yo quien se oponga a un standalone de Gambito con un tono desmadrado que explote la vis cómica de Channing Tatum. Por favor, Hollywood, si no nos das una '23 Jump Street' —la tercera 'Infiltrados en...', vamos—, danos al menos otra ración de Gambito, con calificación R a ser posible y sin tomarse demasiado en serio. Por soñar, que no quede.

