Cómo Chris Evans y Chris Hemsworth improvisaron su única escena juntos en 'Vengadores: Infinity War'

El director de 'Vengadores: Infinity War', Joe Russo, reveló que Tom Holland había improvisado la famosa escena en la que se evapora frente a Tony Stark en el inolvidable final de la película, y ahora Chris Evans y su amigo Chris Hemsworth han confesado que también improvisaron su única escena juntos, que, por cierto, resultó ser una de las más divertidas de la entrega.

Durante el 2017, Entertainment Weekly visitó el set de 'Infinity War', cuando estaba en plena producción, justo el día en el que estaban filmando la gran escena de la pelea en Wakanda. Según EW, Evans y Hemsworth estaban en el estudio rodando su brillante reunión en el campo de batalla, de pie detrás de la cámara hablando un poco sobre lo que intentarían colar en la escena al respecto a la nueva apariencia de sus personajes. En aquellos momentos sendas barbas.

El extracto de EW, que detalla cómo Evans y Hemsworth iban a comentar su vello facial de ida y vuelta, rezaba así:

"Evans sugiere que cuando se encuentran, hacen lo que suelen hacer los amigos después de estar separados por un tiempo: evaluar los cortes de cabello de los demás. De alguna manera, han intercambiado sus estilos. Thor tiene un corte limpio, mientras que Cap luce los mechones irregulares y la barba."Diré algo como, '¿Pelo corto ahora? Buena elección'", dice Evans, mientras imita un gancho de derecha contra un Outrider invisible. "y yo diré, el tuyo también. Barba. Bien poblada”, dice Hemsworth. Todavía lo están trabajando mientras regresan frente a las cámaras".

En ese momento, nadie estaba realmente seguro de si esa escena llegaría a aparecer en la película. Pero no solo aparecería, sino que incluso fue más sorprendente de lo que planearon. No es rara la improvisación en el set de las películas de Marvel. Más adelante, en 'Thor: Ragnarok', Hemsworth admitió que casi todas las escenas de la película habían tenido algo de improvisación, por lo que no es de extrañar que los guionistas y directores den los actores espacio para experimentar con sus personajes.

En Espinof | Cronología Marvel - Orden para ver las películas y series del Universo Marvel