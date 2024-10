"Cuando es un actor, es aclamado". Ariana Grande asegura que las burlas con su tono de voz en 'Wicked' son producto del sexismo

Mi primer gran musical fue 'Wicked', en el West End londinense, hace quince años. Y me enamoró para siempre del género: temazos como 'Defying Gravity', 'Popular', 'I'm not that girl' o 'The Wizard and I' cambiaron para siempre mi percepción de lo que era un musical... y quizá por eso estoy al mismo tiempo emocionado y preocupado por su ambiciosa adaptación a la gran pantalla que estará dividida en dos partes y que ya está empezando a pedir perdón... antes siquiera de estrenarse.

Ariana I la Grande

Después de escuchar su voz en los tráilers, las redes sociales se mofaron de Ariana Grande por poner una voz más aguda y soprano de lo que es habitual en ella. Y claro, dado que era necesario para el personaje, se molestó y, aunque originalmente contó en TikTok que cambia su colocación vocal "intencionalmente, dependiendo de cuánto vaya a cantar, siempre he hecho esto", ahora ha querido aclararlo aún más en Vanity Fair.

Hay una parte del mundo que no está familiarizada con lo que tienes que hacer para transformar tu voz, ya sea para cantar o hablar en un dialecto diferente para un papel o hacer la voz de un personaje para algo. Cuando es un actor el que lo hace, es aclamado. También se hacen bromas, claro, pero van siempre después de ser admirado: "Oh, vaya, estaba tan metido en el papel". Y es parte del trabajo, de verdad.

Grande cree que las mofas en Internet son un problema de sexismo, y añade que "Ser una mujer en esta industria es siempre el mismo cuento. Te tratan diferente, y eres analizada bajo un microscopio". Además, quiere subrayar que está tremendamente orgullosa de su papel en 'Wicked', diga lo que diga la gente en Internet: "Parte de los motivos por los que quería contarlo en TikTok es porque estoy realmente orgullosa de mi trabajo duro y del hecho de que di el cien por cien de mí misma, incluyendo mi fisicalidad, a este papel. Estoy orgullosa, así que quise protegerlo". Podremos verlo el 22 de noviembre desafiando la gravedad.

