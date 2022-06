Engaños, lesiones e ilusiones rotas: así fue la experiencia de James Marsters en la infame 'Dragonball Evolution'

¿Os acordáis de 'Dragonball Evolution'? Si la respuesta es afirmativa, creo que lo más adecuado es decir "lo siento mucho" pero, en caso contrario, cabe recordar que fue una adaptación "de aquella manera" del eterno manga de Akira Toriyama dirigida por James Wong —'Destino final'—, y que siempre será recordada como una de las películas más horripilantes de los 2000.

En la producción, James Marsters, el intérprete que dio vida al eterno Spike de 'Buffy Cazavampiros' se encargó de trasladar a la pantalla al mismísimo Rey Piccolo en lo que fue una experiencia no demasiado agradable. Así, en el marco de la Wizard World 2014 de Atlanta, contó cómo le engatusaron para aceptar el rol.

"'Dragon Ball Z' fue importante para mi como padre, así que me interesó mucho cuando me dieron el papel. Y me dijeron que era una película de 120 millones con Stephen Chow produciendo, y Stephen Chow es el director de 'Kung Fu sion' y 'Shaolin Soccer'; películas que, si no habéis visto, hacedlo, porque son simplemente increíbles. Son divertidas, bobaliconas, violentas, aterradoras... Todo lo que necesitarías para que funcionase 'Dragon Ball'".