"Estaba aterrada hasta el punto de llorar". Siempre se nos olvida que Kaley Cuoco hizo esta serie, y su primer día no fue nada fácil

Con toda la de vueltas que da la vida y teniendo en cuenta el papel por el que es globalmente famosa, muchas veces nos olvidamos de que antes de ser Penny en 'The Big Bang Theory', Kaley Cuoco tuvo un papel bastante importante en la temporada 8 y última de una de las grandes series de finales de los 90 (bueno, ya 2000): 'Embrujadas' ('Charmed').

Es lógico que nos hayamos podido olvidar, no en vano han pasado 18 años desde entonces (la temporada se emitió en Estados Unidos entre septiembre de 2005 y mayo de 2006), pero la actriz encarnó a Billie, universitaria protegida de Paige (Rose McGowan) con poderes telequinéticos y de alterar la realidad. Durante esta temporada la veríamos intentando localizar a su hermana, secuestrada por la Triada.

Un fichaje que sobrecogió sobremanera a Cuoco, quien relata lo mal que lo pasó cuando llegó por primera vez al set de grabación de la set, no en vano era "la nueva", con solo 21 años y con gente que ya llevaba muchísimos años juntas. Así lo relató en el podcast Dax Shepard’s Armchair Expert:

«Mi primer día de trabajo tuve que ir por la tarde para hacer fotos después de que ellas estuvieran rodando toda la semana. Llegué en su pausa para comer y estaba aterrada hasta el punto de querer llorar. Voy a la sala de maquillaje y están todas en la esquina comiendo. Miré y saludé. Entonces Alyssa se levanta, salta el sofá pone sus brazos a mi alrededor y dice: 'Bienvenida a nuestra serie, estoy feliz de que estés aquí'. Sé que suena realmente a poco pero lo cambió todo. Nunca olvidaré lo que hizo cuando estaba tan asustada.»

Un personaje odiado

Si bien como actriz fue bien recibida por Alyssa Milano (que ya de por sí ha tenido notorias peleas en el set) y las "hermanas" (McGowan y Holly Marie Combs), su personaje no tuvo buena acogida entre los fans de 'Embrujadas'. Y es que el personaje pareció una incorporación de última hora para ver si podían revitalizar una serie (o crear un spin-off) que ya estaba en horas bajas.

No ayudó que sus poderes recordasen a la de la fallecida Prue (Shannen Doherty) y que su subtrama personal no fuese interesante hicieron que no fuese nada querida y que se notase más como un agregado y desconectado respecto a las otras tres.

