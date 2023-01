"Estaba en el desierto y me encontraste": Brendan Fraser vuelve a ser favorito para los Óscar tras su emotivo triunfo en los Critics Choice Awards

Estaba bastante claro que los Globos de Oro no iban a premiar a Brendan Fraser, pero por lo demás, el camino hacia el Óscar lo tiene bastante limpio, con permiso de Gerard Butler: no solo su actuación en 'La ballena' es portentosa, sino que, además, el mundo del cine al completo está apoyando su historia de redención. Y el primero de los escalones hacia la estatuilla lo ha conseguido en los Critics Choice Awards, donde su discurso arrancó las lágrimas de todo el auditorio.

Miguitas de pan

"Estaba en el desierto y probablemente debí haber dejado un sendero de miguitas de pan, pero me encontraste", le decía el actor a Darren Aronofsky, que le devolvió al cine del máximo nivel tras muchos años perdido en televisión y películas sin repercusión. Es más, Fraser considera que el director le mostró el camino. “Simplemente me enseñaste dónde ir para llegar donde necesitaba estar".

Si, como Charlie, el personaje que interpreto, de alguna manera luchas con la obesidad o sientes que estás en un mar oscuro, quiero que sepas que si puedes tener la fuerza de levantarte e ir hacia la luz, pasarán cosas buenas.

Ni siquiera la música, avisando del final del discurso, pudo pararle: Fraser está en su momento de gloria y no quiere dejarse nada en el tintero por si acaso Butler se impone en un duelo brutal y no se lleva el galardón dentro de unos meses. Otro que acaba de volver, Ke Huy Quan, que volvió a ganar por 'Todo a la vez en todas partes' allanando su camino hacia el Óscar, felicitó a Fraser después de la ceremonia. No es baladí: ambos ya se conocían del rodaje de 'El hombre de California', hace treinta años. Dos personas olvidadas por Hollywood que han vuelto por todo lo alto. Nada le gusta más a Hollywood que una historia de redención.