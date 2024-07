"Estaban desesperados". Kevin Feige explica cómo Hugh Jackman consiguió el papel de Lobezno pese a ser descartado por ser demasiado alto

Casi un cuarto de siglo después de que se pusiera en su piel —y en su esqueleto de adamantium— por primera vez en la 'X-Men' de Bryan Singer, es prácticamente imposible pensar en un Lobezno de acción real que no tenga el aspecto de Hugh Jackman. No obstante, como suele ocurrir con otras decisiones de casting icónicas, el australiano no fue la primera opción del estudio debido, en buena parte, a su metro noventa de estatura.

El Lobezno alto

Para saber qué ocurrió debemos remontarnos a finales de los años 90, cuando la primera cinta de los mutantes marvelitas se encontraba en fase de preproducción coincidiendo con con los preparativos de 'Misión: Imposible 2'. La idea original fue que el actor escocés Dougray Scott diese vida tanto a Wolverine como al villano de la segunda aventura de Ethan Hunt, pero las cosas se torcieron.

Tom Cruise, que por aquél entonces ya tenía gran autoridad, se negó en rotundo a que Scott participase en ambos largometrajes, dejando huérfana a 'X-Men' de uno de sus principales intérpretes, obligando a la productora Lauren Shuler Donner y su equipo a encontrar un reemplazo a toda velocidad. Kevin Feige, que por aquél entonces era asistente de Shuler, ha hablado sobre el tema en una entrevista coN Entertainment Weekly.

"Hubo una lucha para conseguir a nuestro Wolverine. Lauren estaba muy emocionada con este australiano [Jackman], que había sido rechazado inicialmente. Según recuerdo, una de las razones principales era que era demasiado alto. En los cómics, a Wolverine a veces lo llaman 'Lil’ Fireplugs'. Es un tipo bajito. Pero estaban desesperados".

Cuando el nombre de Jackman volvió a ponerse sobre la mesa, el actor viajó a Toronto para una segunda prueba que no le dejó con demasiadas buenas sensaciones, haciéndole creer que había perdido el papel. Así explicó la situación y cómo Feige le acompañó al aeropuerto después de invitarle a cenar.

"Le dije: 'Kevin, todos sabemos que no voy a conseguir el papel. No tienes que invitarme a cenar'. Pero no, se sentó y cenó un bistec conmigo y luego me llevó al aeropuerto. Nunca lo olvidaré. Fue de lo más amable. Pensé, nunca volveré a verle".

Finalmente, los astros se alinearon y Hugh Jackman consiguió un papel que sigue vigente 24 años después con el estreno de 'Deadpool y Lobezno' a la vuelta de la esquina. Para Feige, este escenario es casi un sueño hecho realidad.

"La idea de que, todos estos años después, estemos en un mundo donde [Jackman] es Wolverine, y Deadpool y todos esos personajes de X-Men están juntos bajo el mismo techo, es una experiencia increíble de un cuarto de siglo".

