Fallece Martin Landau, actor en 'Delitos y faltas' y 'Ed Wood', a los 89 años

Ha fallecido a los 89 años el legendario actor estadounidense Martin Landau, conocido por sus interpretaciones en filmes como 'Con la muerte en los talones' (North by Northwest, 1959) o 'Ed Wood'(1994) y en la serie de ciencia ficción 'Space:1999'.El actor, que ganó un Óscar y fue nominado en varias ocasiones murió este sábado de "complicaciones inesperadas" tras una hospitalización breve en un centro médico de la Universidad de California.

Nacido en Brooklyn (Nueva York) el 20 de junio de 1928, Landau trabajó de dibujante en el diario 'New York Daily News' antes de comenzar su carrera como actor en la década de 1950 en el Actor’s Studio, compartiendo clase con Steve McQueen y James Dean. Hizo su debut en Broadway en 1957 y su primer papel importante en el cine llegó en 1959 con 'Con la muerte en los talones' de Hitchcock.

Sin embargo, fue en la televisión donde más destacó. Se hizo con un Globo de Oro en 1968 por su Rollin Hand de ‘Misión: Imposible’. Se llevaría otro dos décadas después por su colaboración con Coppola en 'Tucker: un hombre y su sueño' (Tucker: the Man and His Dream, 1988). Tuvo apariciones en La Dimensión Desconocida, Alfred Hitchcock Presenta, Yo Soy Espía o El Agente de CIPOL, pero su otro gran papel catódico fue en la serie de culto 'Space 1999' en la que trabajó con su esposa Barbara Bain.

1989 sería nominado al Oscar como Mejor Actor Secundario por su papel en 'Delitos y Faltas' (Crimes and Misdemeanor, 1989) de Woody Allen pero fue 'Ed Wood' (1994), la película que le hizo ganar el preciado Óscar en 1995, En ella Landau era Bela Lugosi, un mito tardía que, como él, tuvo un reconocimiento tardío. Aunque su resurgimiento fue tímido, hizo muchos trabajos de voz en cintas de animación, siguió colaborando con Tim Burton y volvió a su medio natural, la televisión en 'Entourage (El séquito)' y 'Sin Rastro'.

Nuestro homenaje a Martin Landau