Fincher y Tarantino han elegido al mismo actor para que sea Charles Manson en 'Mindhunter 2' y 'Once Upon a Time in Hollywood'

Damon Herriman no tiene miedo a que le encasillen. Ayer comentamos que el actor ha sido elegido por Quentin Tarantino para dar vida a Charles Manson en 'Once Upon a Time in Hollywood' y hoy nos enteramos que Herriman también será Manson en la segunda temporada de 'Mindhunter', la formidable serie que cuenta con David Fincher como productor y director.

Su versión del personaje debe ser impresionante para que dos de los mejores directores del mundo hayan considerado que era el mejor actor para el papel. Según Collider, fue Fincher quien acertó con el casting ya que Herriman rodó este verano sus escenas para 'Mindhunter 2'. Parece que Tarantino vio el metraje y pensó que no iba a encontrar a nadie a su altura. Será interesante ver la creación de Herriman en dos trabajos tan diferentes, en cuestión de meses.

La nueva temporada de 'Mindhunter' tiene lugar entre finales de los 70 y principios de los 80; Herriman encarna a Manson ya en prisión, al final de sus 40 años (de hecho, el intérprete tiene 48). En 'Once Upon a Time in Hollywood' el actor retomará el personaje unos años antes, aún en libertad, cuando su clan comete los terribles crímenes por los que se hizo famoso.

Damon Herriman es australiano y su papel más destacado hasta la fecha es el de Dewey Crowe en 'Justified', la serie de FX. Lleva actuando desde principios de los 80 y acumula cerca de 100 títulos en cine y televisión a sus espaldas. Pero no cabe duda que, a partir de 2019, será conocido por dar vida a Charles Manson para Fincher y Tarantino.