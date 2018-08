Quentin Tarantino ficha a Rafal Zawierucha para ser su Roman Polanski en 'Once Upon a Time in Hollywood'

Quentin Tarantino ha reunido un reparto impresionante para 'Once Upon a Time in Hollywood', su nueva película ambientada en 1969 en la que el asesinato de Sharon Tate a manos de varios miembros de la familia Manson jugará un papel importante. Roman Polanski era por aquel entonces la pareja de Tate, quien estaba embarazada en el momento de su muerte, por lo que era de esperar que el director apareciera en la cinta y ahora se ha anunciado que tendrá el rostro de Rafal Zawierucha.

Nacido en Polonia en 1986, Zawierucha ha desarrollado la práctica totalidad de su carrera en su país natal, apareciendo en un puñado de series como 'Pakt' o 'Przyjaciólki' y en largometrajes como 'Dioses' o 'Los últimos años del artista: Afterimage'. ¿Otro descubrimiento por su parte equiparable al de Christoph Waltz? Solamente el tiempo lo dirá, pero lo que sí parece claro es que hay cierto parecido entre el actor y Polanski.

Recordemos que 'Once Upon a Time in Hollywood' cuenta la historia de Rick Dalton, un actor televisivo especialista en westerns que está intentando abrirse hueco en el mundo del cine. A su lado está Cliff Booth, su doble de escenas de acción que está intentando lo mismo. Leonardo DiCaprio interpreta al primero y Brad Pitt al segundo. La relación con Tate, a la que da vida Margot Robbie, es que son sus vecinos.

Además de Zawierucha también se han unido al extenso reparto Danny Strong y Sydney Sweeney, aunque se desconoce qué personajes encarnarán. Junto a ellos también veremos a Al Pacino, James Marsden, Burt Reynolds, Timothy Olyphant, Kurt Russell, Michael Madsen, Tim Roth, Luke Perry, Damian Lewis, Scott McNairy, Dakota Fanning, Emile Hirsch, Mike Moh, Clifton Collins, Keith Jefferson, James Remar, Nicholas Hammond, Zoe Bell y Julia Butters.

'Once Upon a Time in Hollywood' se estrena el 26 de julio de 2019.