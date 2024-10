Franka Potente recuerda cómo fue rodar la mítica 'Corre, Lola, corre' a pesar de las botas y fumar dos paquetes de cigarros al día

Este mismo año fue el 25 aniversario de 'Corre, Lola, corre', la película de culto que exploraba las posibilidades del multiverso mucho antes de que llegaran las películas y series que ahora están explotando el concepto. Tal como adelanta el título, Franka Potente tuvo que correr mucho durante el rodaje y no fue tarea fácil, ni por el calzado ni por sus hábitos de fumadora.

"No paraba de correr"

'Corre, Lola, corre' es un título de culto por méritos propios: la cinta alemana de 1998, dirigida por Tom Tykwer, nos contaba la odisea de la protagonista y los distintos futuros posibles en función de qué decisiones tomaba en su carrera contrarreloj.

Entre las distintas anécdotas sobre el rodaje de la película (incluyendo que la pobre actriz no se podía lavar el pelo para no perder el tono exacto de rojo del que se lo tiñeron), Franka Potente recuerda que no se preparó el papel a nivel físico, pese a que se pasó mucho tiempo corriendo:

"No hice ningún tipo de preparación, en verdad. Creo que incluso fumaba dos paquetes diarios de cigarrillos por aquel entonces. Y no paraba de correr: corría en los ensayos, corría cuando rodábamos las diferentes tomas, y corría otra vez para que pilláramos bien el sonido. Me dejaba llevar por toda esta energía".

Por no hablar de que, si bien le ofrecieron la posibilidad de llevar zapatillas en los planos en los que no se le veían los pies, Potente decidió correr con las características Dr. Martens (que si ya rozan de normal al andar, imaginad cómo terminó ldespués de pegarse esas carreras):

"Tardaba cinco minutos en cambiarme de zapatos y no teníamos tiempo. Son buenos zapatos para otro tipo de trabajos, pero correr con ellos requería el doble de energía".

En Espinof | Cada día es exactamente el mismo: las mejores películas sobre personajes atrapados en bucles del tiempo que puedes ver en streaming

En Espinof | Las mejores películas de cine de culto de la historia