Gratis en RTVE Play este enfrentamiento entre Johnny Depp y Christian Bale en una de gánsteres a la vieja usanza

Entre los géneros se han caído en el olvido en los últimos años, el de los gangsters es uno de los más notorios. Probablemente no ayuda que muchos de los mejores directores de Hollywood hayan dejado ya su huella y sea difícil de superar. En 2009, habiéndose labrado una carrera con grandes obras del cine como 'Heat' o 'Corrupción en Miami', Michael Mann dirigió su mirada a los años 30.

'Enemigos Públicos' fue el resultado de esto. Un largometraje que desde hace un par de días está disponible de forma gratuita en RTVE Play y basado en el libro homónimo que, a la vez, adapta la vida real de John Dillinger, uno de los ladrones de bancos más prolíficos del siglo XX. Protagonizada por Johnny Depp, Marion Cotillard y Christian Bale, narra la persecución del FBI al criminal, en un doble punto de vista que nos quiere hacer empatizar con la figura de Dillinger.

El juego del gato y el ratón

Bajo su frío retrato de un contexto histórico turbulento de Estados Unidos, el as bajo la manga de la película es un Depp que muestra su mejor cara de misterioso galán para el papel del ladrón. A lo largo de unas dos horas vemos al implacable y metódico Dillinger arrasar con todos los bancos que puede junto con su banda, a la vez que encuentra el amor de una Marion Cotillard que pone su mundo patas arriba.

Más metódico es incluso Christian Bale como Melvin Purvis, un agente especial de un FBI del que aún se desconfía y un auténtico apasionado de su trabajo que no dejará piedra sin remover hasta dar con el "enemigo público" número 1. Tras su tono estoico y su ritmo a fuego lento se encuentran algunas secuencias de atracos rodadas con virtuosismo, en el que es el elemento que más revela la mano de Mann.

La cinta llegaría en un punto donde este tipo de cine estaba ya en decadencia, pero adquirió aun así algunas críticas bastante notables. En The New York Times la llamaron "una profunda y hermosa obra de arte". En El Mundo, "Resucita y reinventa el género en todos los aspectos". En su crítica para Espinof, a Juan Luis Caviaro no le convenció del todo, escribiendo: "Exceptuando algunos fogonazos, de realizador experto y hábil, su película es fría, distante". Alberto Abuín tampoco quedó satisfecho: "Le falta la garra y la pasión que el mismo Michael Mann dejó impresas en obras anteriores".

