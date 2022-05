Ha muerto Fred Ward, el mítico actor de 'Temblores', 'Elegidos para la gloria' o 'Henry y June'

El actor Fred Ward ha muerto a los 79 años, según ha informado su publicista, Ron Hofmann. La estrella, que aportó una inconfundible mirada a películas como 'Elegidos para la gloria' (The Right Stuff, 1983), 'Temblores' (Tremors, 1990), 'Henry y June' (Henry and June, 1990), murió el domingo 8 de mayo a la edad de 79 años, sin que se haya dado a conocer la causa de la muerte, deja detrás a su esposa durante 27 años, Marie-France Ward y su hijo Django Ward.

Un tipo duro con vis cómica

Ward aportó un toque de comedia a sus papeles de tipo duro y mucha credibilidad física, no por casualidad. Ward había sido boxeador, leñador y cocinero de comida rápida, sirviendo en las Fuerzas Aérea de los EE. UU., fue a la escuela de actuación y comenzó a trabajar cuando se mudó a Roma de muy joven donde actuó como mimo y luego como actor de doblaje, lo que le llevó a algunas apariciones en producciones televisivas del pionero neorrealista italiano Roberto Rossellini.

Ward hizo su debut en el cine estadounidense como un convicto en la película de Clint Eastwood 'Fuga de Alcatraz' (Escape from Alcatraz,1979) y comenzó una prolífica carrera en Holywood en donde hizo de detective tanto en 'El sello de satán' (Cast a Deadly Spell, 1993) como en la película independiente 'Maldito Nick' (Two Small Bodies, 1993) dirigida por la cineasta clandestina Beth B., o un terrorista que planea hacer estallar los Premios de la Academia en 'Agárralo como puedas 33 1/3: e insulto final' (1994), o el padre del personaje principal en el thriller de venganza de Jennifer Lopez 'Nunca más' (Enough, 2002).

Su publicista, Hofmann, mandó una nota de prensa en la que comentaba: