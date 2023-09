"¿Ha sido una locura?". Paul Dano repitió casi cien veces la escena final de 'The Batman' ante el disfrute de su director

Para aquellos que no están familiarizados con el cine de superhéroes, seguir las aventuras de Batman hoy por hoy puede ser un poco lioso de más. Por un lado tenemos a Ben Affleck, que fue Batman desde 'Batman V Superman' hasta 'The Flash'. Pero la película del velocista también presentaba a Michael Keaton como un Batman de otro universo (el de Tim Burton). James Gunn prepara ya otra nueva película en 'The brave and the bold' y, por si fuera poco, la saga 'The Batman' cuenta con Robert Pattinson tras la máscara. Un pequeño bat-guirigay.

Demasiada pasión por lo suyo

Es precisamente en 'The Batman' en la que hemos sabido ahora, gracias a un perfil del actor en The Guardian, que Matt Reeves y Paul Dano se lo pasaban pipa repitiendo las tomas una y otra vez de manera obsesiva. "Nos pasamos dos días en la escena final entre él y Batman: debimos hacer fácilente 70 u 80 tomas. A Paul le gusta explorar. Es obsesivo en ese sentido", declara Reeves, que también adora repetir tomas. Probablemente Pattinson solo quería irse al hotel a descansar un poco.

Había momentos en los que interpretaba a Enigma donde algo le molestaba y enfurecía. Nunca sabías, de toma a toma, dónde iba a estar el cambio. Yo me sentaba con los auriculares puestos, tratando de ocultar mi risa porque siempre hacía algo sorprendente. Paul me preguntaba: "¿Ha sido una locura? ¿Era demasiado?". Yo le respondía: "No, es fantástico, hagámoslo otra vez".

El propio Dano reconoció en una entrevista que en la escena en la que personaje llama por teléfono hizo más de doscientas tomas. "Fue tan inventivo y creativo", dice Reeves, "Además de crítico consigo mismo". Paul, para el futuro, afloja un poco la intensidad, que la gente querrá cenar.

