"Había hombres adultos llorando". El equipo de 'Deadpool & Lobezno' se vino arriba al ver por primera vez a Hugh Jackman con el traje azul y amarillo del X-Men

Por mucho que haya gente que se esfuerce por mirar por encima del hombro al mundo del cómic pijamero y los superhéroes —sí, en pleno 2024 sigue ocurriendo, vayan ustedes a saber por qué—, es innegable que detrás de las capas, los antifaces y los poderes imposibles se esconden auténticos iconos de la cultura popular contemporánea que llevan décadas instalados en el corazón del fandom.

Amarillo y azul

Es por esto que no extraña en absoluto la reacción que tuvieron varios miembros del equipo de 'Deadpool y Lobezno' al ver por primera vez a Hugh Jackman enfundado en el mítico traje amarillo y azul del miembro de la Patrulla X. Así lo explicó la productora ejecutiva de la película en una entrevista con HeyUGuys durante la premiere en el Reino Unido del largometraje.

“Fue algo loquísimo. Fue en la prueba de cámara, antes de que empezáramos a rodar. Ver a esos dos tíos juntos con sus trajes fue asombroso, pero ver a Hugh saliendo con el amarillo y azul... había hombres adultos llorando en el set. Así que supimos que era algo especial, muy especial”.

El shock es comprensible si tenemos en cuenta que en las únicas versiones en acción real que han llegado a la gran pantalla, Lobezno iba embutido en cuero negro, en camiseta de tirantes o con un vestuario de lo más casual. De hecho, según confesó Jackman a Variety, la asimilación del vestuario heredero de 'Matrix' le llevó a una situación en la que "Parte de mi cerebro estaba institucionalizando que [el vestuario de Lobezno] era así. En cuanto me puse [el traje amarillo] no podía creer que no lo hubieran hecho antes".

Kevin Feige fue aún más drástico con su punto de vista, dando un símil de lo más acertado.

"El hecho de que Hugh Jackman nunca haya aparecido con el traje más icónico del personaje es como ser Superman en 10 películas y nunca llevar el traje de Superman. Es un testimonio de Lobezno que no importaba necesariamente; el personaje es más que el traje. Cuando me di cuenta de que Hugh estaba dentro, pasé del modo estudio a ‘Sabes que tienes que ponerte el traje amarillo, ¿verdad?’”.

Para ver a Jackman con sus mejores galas sólo tenemos que esperar hasta el 25 de julio, fecha en la que se estrena 'Deadpool y Lobezno' en nuestras salas de cine.

