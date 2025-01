"Hablan mal de mí y de Emilia Pérez". Karla Sofía Gascón acusa al equipo de Fernanda Torres y casi le cuesta la nominación al Óscar

En la categoría de mejor actriz en los Óscar de este año puede pasar cualquier cosa. Aunque a priori Mikey Madison era la favorita antes de la temporada de premios, actualmente parece que la estatuílla se la disputarán Demi Moore y Fernanda Torres, con Cynthia Erivo mucho más descolgada y la duda de Karla Sofía Gascón. Y es que, al fin y al cabo, 'Emilia Pérez' ha gustado mucho en Hollywood (obviamente, vistas sus 13 nominaciones), y el premio puede depender de la campaña que haga la española... Que de momento, todo sea dicho, no está siendo muy buena.

Emilia la lía

Todo empezó en una entrevista para Folha de Sao Paulo donde, probablemente sin saber lo que hacía, atacó al equipo de Fernanda Torres y 'Aún estoy aquí', y no pocos se preguntaron si con ello estaba incumpliendo las normas de los Óscar. Ay, Karla.

Si gana ella estupendo, y si gano yo igual. Lo que no me gusta es que haya un equipo de redes sociales que trabaja alrededor de todas estas personas intentando demeritar el trabajo de otras, como es el mío o el de la película, porque eso no lleva a ningún sitio. Para resaltar el trabajo de una persona no necesitas hundir el de los demás. En ningún momento nadie me ha visto hablando mal de Fernanda Torres o de su película, pero en cambio sí veo a mucha gente que trabaja en su ambiente que hablan mal de mí y de 'Emilia Pérez'. Creo que eso habla más de ellos y de su película que de mí.

Dicho sea de paso, en la misma entrevista también afirma que la actriz es una mujer increíble y que está segura de que su actuación es fantástica (aunque no ha tenido tiempo de ver 'Aún estoy aquí'). Pero no son pocos, sobre todo viendo el ramalazo de odio que conlleva siempre cualquier polémica sobre 'Emilia Pérez', los que han sacado a la luz las reglas de la Academia de redes sociales, revisadas tras la nominación de Andrea Riseborough hace un par de años, donde se indica que los intérpretes no pueden hacer de menos el trabajo de sus competidores en Internet. Pero, al no faltar a la interpretación de Torres en sí (todo lo contrario), se considera que no las ha roto y puede continuar en la carrera.

Aunque no queda muy claro a qué se refiere Gascón, sobre todo teniendo en cuenta que hace solo seis días la propia Torres subió una foto de ambas junto a un vídeo defendiéndola de los ataques de odio en redes sociales, la propia actriz ha dado marcha atrás a sus declaraciones en Variety, afirmando que "Soy una gran fan de Fernanda Torres y ha sido maravilloso llegar a conocerla estos últimos meses. En mis recientes comentarios, me refería a la toxicidad y el discurso violento de odio en redes sociales que tristemente sigo viviendo. Fernanda ha sido una aliada fabulosa, y nadie asociado con ella ha sido otra cosa que un apoyo increíblemente generoso". Queda un poco más de un mes para la ceremonia, y Karla puede conseguir que todo esto se olvide, pero también puede dañar sus opciones a premio. Habrá que verlo en la madrugada del 3 de marzo.

