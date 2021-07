"HBO le pagó 3 millones para que no lo hiciera": la razón por la que James Gandolfini rechazó sustituir a Steve Carell en 'The Office'

2010/2011 fue un año delicado para el equipo de 'The Office', el tiempo de Steve Carell como Michael Scott en la serie se agotaba y necesitaban un sucesor para ser el nuevo dirigente de Dunder Miffin. En NBCUniversal movieron cielo y tierra para ello y, de repente, un nombre saltó a la palestra: James Gandolfini, el mismísimo Tony Soprano.

Si habéis visto la serie ya sabéis que al final no vimos al actor ocupando el despacho más famoso de la comedia televisiva. A pesar de que la historia se lleva conociendo desde hace tiempo —se publicó en el libro sobre 'The Office' de Andy Greene— hasta ahora no sabíamos por qué Gandolfini rechazó un lucrativo contrato en la comedia estrella de la época.

La razón nos la han dado Michael Imperioli y Steve Schirripa (Chris y Bobby en 'Los Soprano'), en su podcast 'Talking Sopranos' durante un programa en el que tuvieron de invitado al mismísimo Ricky Gervais. Imperioli le contó al creador de 'The Office' que a James le ofrecieron el puesto y que este lo habría tenido que rechazar a pesar de estar interesado.

«Creo que antes de James Spader y después de [Steve] Carell, ofrecieron a Jim —voy a decir 4 millones de dólares— por actuar en la temporada, y HBO le pagó 3 millones para que no lo hiciera. Esto es así.»

En busca del nuevo Michael Scott

Aunque tenía dudas, Gandolfini sí que estaba bastante interesado en volver a trabajar. Hacía cuatro años que había terminado 'Los Soprano' y llevaba tiempo sin un trabajo de tal envergadura. Tenía un contrato de desarrollo con HBO, y en esa época estaba produciendo documentales y alguna que otra película para la cadena.

También, el actor y productor estaba empezando a dar forma junto a Steven Zaillian y Richard Prize 'The Night Of', miniserie que no llegó a protagonizar debido a su muerte en 2013. El caso es que HBO debió enterarse de las charlas con los productores de 'The Office' y, según Imperioli, sacó el talonario para impedir que se fuera.

Una pena (o no), porque según Brent Forrester, uno de los productores ejecutivos de 'The Office', tras varias reuniones al final quedaron dos nombres: el suyo y el de James Spader. Finalmente, James rechazó el puesto... pero ¿y si hubiera dicho que sí?