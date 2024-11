"He ganado más de 12 millones con John Wick". Eva Longoria desvela cómo se implicó en la mítica película de acción con Keanu Reeves y el único error que cometió

Hace unos días os hablábamos del singular caso de que Eva Longoria acudió en el último momento al rescate de 'John Wick' con 6 millones de dólares cuando la película de acción estaba a punto de tener que ser cancelada. Tanto se ha hablado de ello que ahora la propia actriz ha profundizado en cómo acabó participando en la cinta protagonizada por Keanu Reeves.

"No tenía ni idea"

Longoria ha charlado al respecto con Business Insider, destacando que estaba empezando su carrera como productora cuando le llegó la oportunidad de invertir en 'John Wick': "No tenía ni idea. Me encantaría decir que era una genia de la inversión y que simplemente lo sabía y calculé mi riesgo. No, nada de eso". Así fue como sucedió todo:

Un agente, y ni siquiera era mi agente, me llamó y me dijo: 'Tienes dinero, deberías poner tu dinero aquí'. Yo ni siquiera sabía cómo se hacía una película. Me preguntaba: '¿Qué quieres decir con brecha de financiación? Pero algo que he aprendido, mirando atrás, es que me encanta invertir en la gente. Puedes decirme que vas a abrir una granja de pollos, pero si te apasiona y has hecho el trabajo y conoces el mercado, quiero decir, los directores Chad Stahelski y David Leitch hicieron su trabajo. Trabajaron 10.000 horas como especialistas y directores de segunda unidad; habían visto todas las películas malas y sabían cómo hacer una buena. Era eso. Eran innegablemente apasionados y yo sabía que iban a hacer un gran producto...

Además, la actriz destaca que todavía recibe cheques gracias a su inversión en 'John Wick' y que sus ganancias ya han duplicado con creces lo que gastó en ella ("tendría que comprobarlo, pero más del doble de los 6 millones") pero también muestra su disgusto con un detalle clave:

Sí. Lo que me cabrea es que no estaba conectado con el resto. Esto fue algo de una sola vez. Esa fue la apuesta. Pero ese fue mi único error, no estar unida al resto de películas.

Longoria también comentó que recientemente se encontró con Reeves, quien decidió invitarla a cenar para celebrar el décimo aniversario del estreno de 'John Wick':

Keanu y yo nos conocimos a través su novia, Alexandra. La conocimos a través de unos amigos, y nos encontramos con ella y Keanu en un evento artístico. Keanu dijo: 'Me encantaría llevarte a cenar; deberíamos celebrar los 10 años'. Así que brindamos por 'John Wick'.

En Espinof | Cronología John Wick. El mejor orden para ver todas las películas y series de la genial saga de acción con Keanu Reeves

En Espinof | Las 8 mejores películas en Amazon Prime Video de 2024