"Hollywood me está boicoteando". Johnny Depp rompe su silencio sobre la crisis de su carrera por la batalla legal con Amber Heard

La carrera de Johnny Depp no pasa por su mejor momento. La batalla legal contra su ex Amber Heard ha hecho que su imagen acabe por los suelos, provocando hasta debate sobre la conveniencia o no de entregarle un premio Donostia. Ahora el actor ha roto varios meses de silencio, afirmando que sufre un boicot por parte de Hollywood.

Depp ha aprovechado la campaña de promoción de 'El fotógrafo de Minamata', su próxima película, para comentar lo preocupado que está por la resistencia mostrada por MGM a la hora de estrenar la película en Estados Unidos cuando sí podrá verse en los cines del resto del mundo. El propio Depp ejerce como productor de la misma y se muestra preocupado por cómo su situación actual pueda jugar en contra de ella:

¿Por el boicot que Hollywood me hace? ¿Un hombre, un actor en una situación desagradable y desordenada durante los últimos años? Pero, ya sabes, estoy avanzando hacia donde necesito ir para hacer que todo eso... para sacar las cosas a la luz.

El apoyo de los fans

El actor también quiso dar las gracias a los fans que han mantenido su apoyo hacia él pese a las dificultades por las que está pasando últimamente, recordando que al final son ellos los que te consiguen trabajo y no los propios estudios:

Todos ellos son los que nos dan trabajo. Compran entradas, merchandising. Hicieron ricos a todos esos estudios, pero se olvidaron de eso hace mucho tiempo. Yo no lo he hecho. Estoy orgulloso de estas personas, por lo que intentan decir, que es la verdad. La verdad que están tratando de sacar a la luz, ya que no lo hacen en las publicaciones mainstream. Es un camino largo que a veces se entorpece. A veces, simplemente es estúpido. Pero se quedaron en el viaje conmigo y es por ellos por quien lucharé. Siempre, hasta el final. Sea cual sea.

Es cierto que las formas de algunos de sus seguidores no han sido precisamente modélica con sus campañas para intentar conseguir que Warner despidiera a Heard de 'Aquaman 2', pero tampoco cuesta entender lo que ha llevado a Depp a querer agradecer su apoyo.