"Horizon es cine de verdad, no esa mierda de TikTok". Michael Rooker culpa a los jóvenes por el fracaso del western de tres horas de Kevin Costner

A estas alturas ya podemos afirmar que la loca aventura de Kevin Costner con 'Horizon', esa cuadrilogía que parece que se quedará en dos, no ha dado sus frutos. El actor lo ha apostado todo por el western y ha decidido estrenarlo entre 'Del Revés 2' y 'Gru 4', de una manera tan atrevida como inusual. El público, por supuesto, no ha respondido como Costner esperaba, y de sus 100 millones de presupuesto apenas ha recaudado 12 alrededor del mundo en su primer fin de semana. Pero, ojo, tiene sus defensores a ultranza.

Ni TikTok ni TikTak

Ahora, Michael Rooker, al que reconoceréis como Yondu de 'Guardianes de la galaxia' o Merle Dixon de 'The walking dead', ha declarado a TMZ que la culpa del fracaso ha sido es de los chavales, que ya no saben ver cine. Más concretamente, ha dicho que es "cine de verdad... no esa mierda de TikTok".

"Es cine de verdad, gente. Preparaos. No estamos acostumbrados a esa mierda. Estamos acostumbrados a películas de 90 minutos. Todo dura 90 minutos. Superemos esa mierda. Vamos a ver una película que cuente una historia donde conozcas a los personajes y les dejes crecer para amarlos u odiarlos. No todo es velocidad y corte, corte, corte."

Al margen de la diatriba bastante anticuada sobre las películas de 90 minutos (la media de duración de las diez películas más exitosas de 2023 fue de 2 horas y 23 minutos), Michael Rooker ha discurrido sobre si los jóvenes están obsesionados con TikTok: "Lo están del todo. Por supuesto que lo están. Tienen que superar esa mierda. Tienen que aprender a ver cine de verdad, por favor".

Finalmente, el actor ha terminado su alegato dando un sabio consejo a los chavales: "Dejad de esperar e id a ver la película. La disfrutaréis. Id al baño antes de entrar". ¿Le harán caso? Francamente, no tiene pinta.

