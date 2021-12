"Es imperdonable haber romantizado una violación sistemática". Paco León se avergüenza de una de las historias de 'Kiki, el amor se hace'

Paco León es uno de los actores españoles más populares de la actualidad, aunque a lo largo de su carrera también ha sabido desenvolverse como guionista y director. Pronto estrenará 'Mamá o papa', su nuevo trabajo tras las cámaras, pero ahora ha querido acordarse de una película en la que su implicación fue mucho mayor para recordar un aspecto de 'Kiki, el amor se hace' que fue bastante comentado en el momento de su estreno, aunque no me cabe duda de que lo habría sido mucho más de llegar hoy en día a los cines

Me refiero a la trama de 'Kiki, el amor se hace' que abordaba la somnofilia, en la cual un personaje básicamente drogaba a su mujer y la violaba en varias ocasiones. El propio León ha reconocido a través de su cuenta de Instagram que se equivocó y se avergüenza de ello en un extenso mensaje que encontraréis a continuación:

“KIKI” es una película que dirigí en el 2016. Un remake de una película Australiana con diferentes historias donde se intenta normalizar diferentes filias sexuales y tratar la diversidad de las prácticas eróticas. Creo que es muy divertida e interesante y general me siento muy orgulloso de ella. Pero hay una de las historias donde un hombre droga a su mujer para practicar sexo con ella, por supuesto sin su consentimiento. Aunque tratamos de darle motivaciones a los personajes es imperdonable haber romantizado una violación sistemática. Siento mucho no haber tenido en ese momento la sensibilidad para tratar el tema y haber frivolizado con él. No es fácil reconocer que metiste la pata en el pasado ahora que no viene a cuento. Pero creo que sí viene a cuento. Que todos tenemos una responsabilidad con lo que hacemos y los valores que transmitimos. Y que con la mejor de las intenciones te das cuenta de que tú también estás colaborando en la cultura de la violación. Me avergüenzo de ello y agradezco a las personas que me lo han hecho ver. Prometo seguir trabajando y aprendiendo.

Siempre se ha dicho que rectificar es de sabios y no me cabe ninguna duda de que León no vio en su momento el problema de esa trama de 'Kiki, el amor se hace' y que con el paso del tiempo ha visto que era simplemente un error.

Por mi parte, confieso que como espectador me pasó algo parecido, ya que de entrada me pareció una apuesta arriesgada que estaba hasta cierto punto bien resuelta, quizá influido por lo bien que me lo estaba pasando con la película, pero pensando posteriormente en ello está claro que es un borrón importante. ¿Vosotros qué opináis al respecto?