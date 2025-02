Jennifer Carpenter desvela si vuelve o no como Debra en 'Dexter: Resurrection': "Estoy orgullosa de ello"

Michael C. Hall regresará una vez más como el asesino en serie favorito de muchos espectadores este próximo verano con el estreno de 'Dexter: Resurrection'. Además, no es el único actor que retomará su personaje, pues también están confirmados James Remar como Harry Morgan, David Zayas como el Detective Batista o Jack Alcott como Harrison Morgan. Sin embargo, Jennifer Carpenter acaba de dejar claro que ella no va a volver a convertirse en Debra Morgan.

El fin de una etapa

Carpenter ha charlado con People con motivo de la presentación de la temporada 2 de '1923', la serie del universo 'Yellowstone' en la que va a dar vida a Mamie Fossett. Como era de esperar, le preguntaron sobre el posible retorno de Debra en 'Dexter: Resurrection', pero ella no dudó en confesar que ha dado por cerrada esa etapa de su vida:

Estoy bastante centrada donde estoy, y siento que he completado esa caja. Estoy orgullosa de ello. Espero que se lo estén pasando muy bien. Y me alegro mucho de que los fans tengan más cosas a las que hincar el diente.

La noticia tampoco nos pilla por sorpresa, ya que Debra fallecía al final de 'Dexter' y luego aparecía en forma de visiones del protagonista en 'Dexter: New Blood'. Esa función la hacía el personaje interpretado por James Remar en la serie original, por lo que su vuelta hacía que fuese algo redundante que también regresara Carpenter.

Además, todo ello apunta a que Dexter habrá superado ya la culpa por la muerte de su hermana y que en 'Dexter: Resurrection' volveremos a verle abrazando su oscuro pasajero interior. No obstante, pronto saldremos de dudas, ya que, como comentaba antes, su estreno está previsto para este mismo verano. De hecho, su rodaje lleva ya unas semanas en marcha.

