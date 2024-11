Josh Brolin recuerda el corte que le dio Steven Spielberg cuando se puso demasiado intenso durante el rodaje de 'Los Goonies'. "No estaba siendo un gilipollas"

Imagina por un momento que tienes 16 años y formas parte del reparto de lo nuevo de Richard Donner, con Chris Columbus en el guion y Steven Spielberg a cargo de la historia. Después de haber pasado años haciendo productos televisivos de baja calidad, Josh Brolin vio que su carrera estaba a punto de despegar gracias a 'Los Goonies'. ¿El problema? Decidió tomarse muy en serio a su personaje... llegando a límites absurdos.

Algoonies hombres buenos

Ha sido en la revista People donde el actor, más conocido entre el público moderno por interpretar a Thanos en 'Vengadores: Infinity War' y su secuela, se ha sincerado al respecto de lo que pasó en aquel set de rodaje cuando se acercó a Steven Spielberg para hablar de su visión de Brandon, su personaje: "Creo que Brandon está alucinando, los túneles representan el interior del vientre de su madre, y está intentando cortar el cordón umbilical". Casi nada.

Lógicamente, Spielberg no daba crédito ante la visión de este chaval de 16 años: "Me miró y me dijo 'Vale, simplemente actúa. Di lo que está en la página'. No estaba siendo un gilipollas, tenía razón". Al final, 'Los Goonies', con o sin consejo, se convirtió en un exitazo de culto que, de alguna manera, se ha librado de la ola de remakes y secuelas tardías, pese a los rumores continuos de que su legado continuará de una manera u otra.

Brolin, de hecho, aún la reconoce como "la mejor experiencia de mi vida": "Fue este momento a los 16 años que nunca debió haber pasado. Me habían echado de mi casa, me había ido a vivir al sofá de mi padre, que estaba viviendo con otra persona en ese momento, y yo pensé que tenía que ponerme firme. Y entonces fui a 350 castings o los que fueran, y la gente me decía 'Definitivamente, deberías encontrar una profesión diferente. No eres bueno'. Y me encantó el desafío". Desde luego, leer el texto y no darle muchas más vueltas funcionó.

