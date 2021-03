Josh Holloway y J.J. Abrams se reúnen en 'Duster', la nueva serie del cocreador de 'Perdidos' para HBO Max

Dentro de su acuerdo con HBO Max, J.J. Abrams anda bastante prolífico con sus proyectos como productor, incluyendo un par de series de DC como 'Constantine' y 'Liga de la Justicia Oscura'. Pero la que parece más avanzada es 'Duster', drama ambientado en los 70 que ha anunciado a su protagonista: Josh Holloway.

Así, el coprotagonista de 'Perdidos' se reunirá con su cocreador más de diez años después del final de la serie. Holloway interpretará a un chófer que trabaja para un sindicato del crimen en auge el que las cosas van desde lo terrible hasta lo estúpida y peligrosamente terrible.

LaToya Morgan, cuyo trabajo reciente incluye 'Into the Badlands', coescribe la serie junto a Abrams. Lo que ya no sabemos es hasta qué punto va a estar Abrams vinculado al proyecto como guionista, ya que suele ser de los que cocrean y luego dejan el testigo a sus colaboradores.

De hecho, a través de Bad Robot, su productora, tiene varios proyectos para Warner como una nueva versión de 'El hombe de acero' con Ta-Nahesi Coates, una secuela de 'Monstruoso', una suerte de spin-off de 'El resplandor' y 'Subject to change', esta última otra serie más para HBO Max. Por otro lado, a Holloway le podemos ver en la temporada 3 de 'Yellowstone'.